بهدفه في فلامنجو.. الدوسري يعادل الشحات وميسي ورونالدو بكأس العالم للأندية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال - فلامنجو

بات سالم الدوسري خامس لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من البطولة.

سالم الدوسري

النادي : الهلال

الهلال

وافتتح الدوسري أهداف مباراة فريقه الهلال السعودي أمام فلامنجو البرازيلي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

وبذلك يكون الدوسري قد سجل في ثلاث نسخ مختلفة وجميعهم بقميص فريق الهلال السعودي.

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وعادل سالم الدوسري الرقم القياسي المسجل بأسماء الرباعي حسين الشحات لاعب الأهلي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

وكانت أهداف الدوسري في كأس العالم للأندية كالآتي:

- نسخة 2022 أمام فلامنجو البرازيلي

- نسخة 2021 أمام الجزيرة الإماراتي

- نسخة 2019 أمام فلامنجو البرازيلي.

وكان حسين الشحات قد سجل هدفا أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي في افتتاح النسخة الجارية من كأس العالم للأندية ليصبح رابع لاعب يسجل في ثلاث نسخ مختلفة.

ويلعب الهلال السعودي أمام فلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

بينما يواجه الأهلي فريق ريال مدريد في تمام التاسعة من مساء غدا الأربعاء في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الدور الأول قبل أن يقصي سياتل ساوندرز الأمريكي بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية وصعد لنصف النهائي للمرة الخامسة.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي.

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