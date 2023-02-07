خطوة أقرب للصدارة.. فيوتشر يعبر البنك الأهلي بثلاثية

حقق فيوتشر فوزا كبيرا على حساب البنك الأهلي بالفوز بنتيجة 3-0 في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري.

سجل ثلاثية فيوتشر: باسم علي ومروان محسن ومحمد فاروق.

الفوز جعل فيوتشر في المركز الثالث بعد نهاية الدور الأول برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز، و3 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما ظل البنك الأهلي دون فوز للمباراة السابعة على التوالي برصيد 13 نقطة في المركز السادس عشر.

التشكيل

قاد مروان محسن هجوم فيوتشر في مواجهة البنك الأهلي.

بينما بدأ محمود قاعود في هجوم البنك الأهلي تحت قيادة نيكوديموس بابافاسيلو.

وغاب الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل عن حراسة مرمى الفريقين في المباراة.

وصف المباراة

بدأت اللقاء بضغط قوة من فيوتشر بحثا عن هدف مبكر.

في الدقيقة 3 سدد مروان محسن كرة قوية ارتدت من أقدام الدفاع.

ومع مرور ربع ساعة تصدى أحمد صبحي بثبات لتسديدة ناصر منسي.

في الدقيقة 24 أرسل محمد رضا تمريرة رائعة لباسم علي الذي سدد بكل قوة في أعلى الزاوية اليسرى للحارس مسجلا الأول لفيوتشر.

هدف احتسبه محمد الحنفي حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل.

واصل فيوتشر السيطرة والتفوق الهجومي في ظل تخبط لاعبي البنك الأهلي في أرض الملعب.

وقبل 4 دقائق تحصل علي زعزع لاعب وسط فيوتشر على ركلة جزاء انبرى لها مروان محسن وسجلها في الشباك.

شوط أول انتهى بتقدم فيوتشر بثنائية.

في بداية الشوط الثاني أشرك نيكوديموس بابافسيليو كل من فراس بن عيفية وباسم مرسي وكريم بامبو ومحمود قاعود.

بينما شارك محمد فاروق عوضا عن محمد رضا.

في الدقيقة 63 سدد فراس بن عيفية كرة قوية مرت بمحاذاة المرمى لفيوتشر.

وبعد 10 دقائق مرت رأسية أحمد العش دون خطورة على مرمى فيوتشر.

وبعد دقيقتين مرت تسديدة محمود هلال بجوار قائم محمود حمدي.

في الدقيقة 78 سجل محمد فاروق هدفا من ركلة حرة مباشرة بعد كرة ارتطمت بالحائط البشري وسكنت الشباك.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي خطورة لتنتهي المباراة بفوز فيوتشر بالثلاثة.