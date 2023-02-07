لاعب أوكلاند لـ في الجول: أنا من طلبت قميص معلول.. وهذه ميزة الأهلي الذي استحق أكبر مكافأة

كشف ريجونت موراتي الظهير الأيمن لأوكلاند سيتي عن أنه هو من طلب تبادل القمصان مع علي معلول لاعب الأهلي.

وكان الأهلي فاز على أوكلاند بثلاثية دون رد في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية المقام حاليا في المغرب.

وتحدث ريجونت موراتي لـFilGoal.com قائلا: ""تبادل القمصان مع علي معلول كان بطلب مني".

وواصل "لاعبو الأهلي كانوا لطيفين ونزيهين على أرض الملعب، لذلك كان تبديل القمصان مع أي منهم شرفًا".

وعن رأيه في لاعبي الأهلي وأبرز ما ميزهم خلال المباراة قال: "جميع لاعبي الأهلي كانوا يتمتعون باللياقة البدنية الجيدة والحدة واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم بخبرة".

وشدد "أنا لست متفاجئًا بأنهم هزموا سياتل ساوندرز".

وأتم ريجونت موراتي حديثه قائلا: "الأهلي فريق جيد للغاية، ولديه الآن مكافأة مباراة الأحلام مع ريال مدريد".

ويلتقي الأهلي مع منافسه ريال مدريد غدا الأربعاء في ملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب في نصف نهائي كأس العالم للأندية.