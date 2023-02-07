تفاصيل الاجتماع الفني - الأهلي بالزي التقليدي وريال مدريد بالاحتياطي

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 20:46

كتب : حسام نور الدين

فريق الأهلي

أسفر الاجتماع الفني السابق لمواجهة الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية عن خوض ممثل مصر بالزي الأساسي.

ويلعب الأهلي مواجهة ريال مدريد بالقميص الأحمر والشورت الأبيض وهو الزي التقليدي للفريق.

بينما ريال مدريد يلعب بالزي الاحتياطي باللون البنفسجي بالكامل.

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ويواجه الأهلي فريق ريال مدريد ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام التاسعة من مساء غدا الأربعاء.

ويتأهل الفائز من المباراة لملاقاة المتأهل من مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة المغربية الرباط يوم الأحد بعد انتهاء مهمة الفريق في مدينة طنجة.

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الدور الأول قبل أن يقصي سياتل ساوندرز الأمريكي بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية وصعد لنصف النهائي للمرة الخامسة.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي.

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