تشكيل كأس العالم للأندية - بيدرو وجابيول يقودان الهجوم ضد الهلال.. وفيدال على الدكة

دفع البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لـ فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بالثنائي بيدرو وجابريل باربوسا في الهجوم.

ويظهر المخضرم ديفيد لويز في تشكيل الفريق الأساسي حيث يجاور ليو بيريرا في قلب الدفاع.

بطل كوبا ليبرتادوريس لديه دكة مدججة بالنجوم: أبرزهم الثنائي التشيلي أرتورو فيدال وإريك بولجار.

وسيخوض الأوروجوياني جيورجان دي أراسكايتا مباراته رقم 200 بقميص الروبونيجرو.

وجاء تشكيل فلامنجو:

حراسة المرمى: سانتوس

الدفاع: إيرتون لوكاس – ليو بيريرا – ديفيد لويز – ماتيوزينيو

الوسط: جيورجان دي أراسكايتا - تياجو مايا – جيرسون – إيفرتون ريبيرو

الهجوم: بيدرو – جابريل باربوسا

ويجلس على مقاعد البدلاء: ماتيوس كونيا – جيليريمي فاريلا – رودريجو كايو – فابريسو – بابلو – فيليبي لويس – فيدال – بولجار – ماتيوس فرانكا – إيفرتون سابولينيا – مارينيو – فيتور هوجو.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي نسخة 2019 وحسمها بطل البرازيل بنتيجة 3-1.

ويأمل الهلال في الفوز للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعدما اكتفى في المشاركتين السابقتين بالمركز الرابع.

بينما يسعى فلامنجو للوصول لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الثانية بعد نسخة 2019، حينها خسر من ليفربول الإنجليزي.