ركلة الجزاء الأولى منذ سبع سنوات.. ورقم مميز آخر لـ مروان محسن بهدفه ضد البنك الأهلي

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 20:14

كتب : FilGoal

احتفال مروان محسن بالهدف أمام كالون - الكونفدرالية الإفريقية

رفع مروان محسن مهاجم نادي فيوتشر رصيده إلى أربعة أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم.

مروان محسن

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وساهم مروان محسن في ستة أهداف بشكل عام في الدوري بعد صناعة هدفين.

وسجل مروان هدفا من ركلة جزاء أمام البنك الأهلي لينهي فريقه الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون مقابل.

أخبار متعلقة:
التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وقاعود يبدأ أساسيا لـ البنك الأهلي قائمة فيوتشر - عودة أحمد عاطف واستمرار غياب جنش عن مواجهة البنك الأهلي تقرير: متصدر الدوري المجري يفاوض فيوتشر للتعاقد مع مهند لاشين فيوتشر يعلن عودة أحمد رفعت

منذ سبع سنوات

كانت آخر ركلة جزاء سجلها مروان محسن في مسيرته بقميص فريق الإسماعيلي في مايو 2016.

وسجل وقتها مروان محسن هدف المباراة الوحيد أمام بتروجت في محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بذلك التوقيت.

ومنذ تلك الركلة لم يسجل مروان محسن أهداف من ركلة جزاء مع أي فريق لعب له.

وأهدر مروان محسن منذ ذلك التوقيت ثلاث ركلات جزاء بينهم اثنين مع الأهلي وواحدة مع فيوتشر هذا الموسم.

وأضاع مروان محسن ركلتين مع الأهلي الأولى في ديسمبر 2018 أمام محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، والأخرى ضد علي محفوظ حارس مرمى بني سويف في كأس مصر بديسمبر 2019.

وأهدر مروان هذا الموسم ركلة جزاء أمام بيراميدز تصدى لها أحمد الشناوي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

رقم مميز

لعب مروان محسن هذا الموسم مع فيوتشر في 16 مباراة بالدوري المصري وساهم في ستة أهداف.

ويعتبر ذلك الرقم أفضل لمهاجم فيوتشر من الموسم الماضي عندما ساهم في خمسة أهداف فقط من 17 مباراة.

كما حقق مروان محسن رقما مميزا على المستوى الشخصي إذ ساهم في الستة أهداف مع فيوتشر في آخر ثماني مباريات خاضهم في الدوري.

بينما في النصف الأول من الموسم فشل مروان محسن في المساهمة بأية أهداف في أول ثماني مباريات.

الدوري المصري مروان محسن فيوتشر
نرشح لكم
للمرة الثانية في الموسم.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر والبنك الأهلي خطوة أقرب للصدارة.. فيوتشر يعبر البنك الأهلي بثلاثية لاعب أوكلاند لـ في الجول: أنا من طلبت قميص معلول.. وهذه ميزة الأهلي الذي استحق أكبر مكافأة تفاصيل الاجتماع الفني - الأهلي بالزي التقليدي وريال مدريد بالاحتياطي بيراميدز: الفوز على طلائع الجيش في ملعبه أمر هام بعد التعادل ضد سيراميكا للمرة الثالثة.. بلاتي توريه رجل مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش رغم الطرد المعتاد.. هدف فخر ينصر بيراميدز على طلائع الجيش ويؤمن الوصافة انتهت الدوري المصري - فيوتشر (3) (0) البنك الأهلي
أخر الأخبار
للمرة الثانية في الموسم.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر والبنك الأهلي 43 دقيقة | الكرة المصرية
بهدفه في فلامنجو.. الدوسري يعادل الشحات وميسي ورونالدو بكأس العالم للأندية 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
خطوة أقرب للصدارة.. فيوتشر يعبر البنك الأهلي بثلاثية 58 دقيقة | الكرة المصرية
بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة لملاقاة الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب أوكلاند لـ في الجول: أنا من طلبت قميص معلول.. وهذه ميزة الأهلي الذي استحق أكبر مكافأة ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - فلامنجو (1) (2) الهلال.. العارضة تمنع الثااالث ساعة | كأس العالم للأندية
تفاصيل الاجتماع الفني - الأهلي بالزي التقليدي وريال مدريد بالاحتياطي ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل كأس العالم للأندية - بيدرو وجابيول يقودان الهجوم ضد الهلال.. وفيدال على الدكة 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة