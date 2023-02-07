ركلة الجزاء الأولى منذ سبع سنوات.. ورقم مميز آخر لـ مروان محسن بهدفه ضد البنك الأهلي

رفع مروان محسن مهاجم نادي فيوتشر رصيده إلى أربعة أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم.

مروان محسن النادي : فيوتشر فيوتشر

وساهم مروان محسن في ستة أهداف بشكل عام في الدوري بعد صناعة هدفين.

وسجل مروان هدفا من ركلة جزاء أمام البنك الأهلي لينهي فريقه الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون مقابل.

منذ سبع سنوات

كانت آخر ركلة جزاء سجلها مروان محسن في مسيرته بقميص فريق الإسماعيلي في مايو 2016.

وسجل وقتها مروان محسن هدف المباراة الوحيد أمام بتروجت في محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بذلك التوقيت.

ومنذ تلك الركلة لم يسجل مروان محسن أهداف من ركلة جزاء مع أي فريق لعب له.

وأهدر مروان محسن منذ ذلك التوقيت ثلاث ركلات جزاء بينهم اثنين مع الأهلي وواحدة مع فيوتشر هذا الموسم.

وأضاع مروان محسن ركلتين مع الأهلي الأولى في ديسمبر 2018 أمام محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، والأخرى ضد علي محفوظ حارس مرمى بني سويف في كأس مصر بديسمبر 2019.

وأهدر مروان هذا الموسم ركلة جزاء أمام بيراميدز تصدى لها أحمد الشناوي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

رقم مميز

لعب مروان محسن هذا الموسم مع فيوتشر في 16 مباراة بالدوري المصري وساهم في ستة أهداف.

ويعتبر ذلك الرقم أفضل لمهاجم فيوتشر من الموسم الماضي عندما ساهم في خمسة أهداف فقط من 17 مباراة.

كما حقق مروان محسن رقما مميزا على المستوى الشخصي إذ ساهم في الستة أهداف مع فيوتشر في آخر ثماني مباريات خاضهم في الدوري.

بينما في النصف الأول من الموسم فشل مروان محسن في المساهمة بأية أهداف في أول ثماني مباريات.