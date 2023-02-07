لا يعرف إلا الفوز.. أوباما يصنع في فوز الحزم على نجران
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 20:13
كتب : FilGoal
ساهم يوسف إبراهيم "أوباما" في فوز جديد لـ الحزم السعودي في دوري يلو (الدرجة الثانية السعودية) بالتفوق على نجران بنتيجة 3-0.
يوسف أوباما
النادي : الحزم
ولا يعرف أوباما إلا الفوز مع الحزم منذ انتقاله، ففاز على جدة والعروبة ونجران في 3 مباريات متتالية.
وارتقى الحزم للصدارة برصيد 40 نقطة بعد 20 مباراة بالتساوي مع أهلي جدة الذي انتصر على الخلود ووصل لنفس الرصيد.
وشارك أوباما حتى الدقيقة 75 من المباراة والتي انتهت بفوز فريقه.
وصنع أوباما هدف فريقه الثالث في الدقيقة 73 أي قبل دقيقتين من خروجه لصالح فرحان العازمي.
🎥 | أهداف ⚽️ مباراة نجران 0 : 3 الحزم ضمن منافسات #دوري_يلو لأندية الدرجة الأولى - الجولة الـ20#نجران_الحزم | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/NTOqUeWBwO— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 7, 2023
بينما افتتح الوافد الجديد جويل تاجو في الدقيقتين 11 و59.
وكان أوباما قد سجل في ظهوره الأول هدفين وصنع آخر في الفوز على جدة بنتيجة 3-1.
يذكر أن رباعي صدارة الترتيب يتأهلون مباشرة للموسم المقبل من الدوري السعودي.