لا يعرف إلا الفوز.. أوباما يصنع في فوز الحزم على نجران

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم أوباما

ساهم يوسف إبراهيم "أوباما" في فوز جديد لـ الحزم السعودي في دوري يلو (الدرجة الثانية السعودية) بالتفوق على نجران بنتيجة 3-0.

يوسف أوباما

النادي : الحزم

الحزم

ولا يعرف أوباما إلا الفوز مع الحزم منذ انتقاله، ففاز على جدة والعروبة ونجران في 3 مباريات متتالية.

وارتقى الحزم للصدارة برصيد 40 نقطة بعد 20 مباراة بالتساوي مع أهلي جدة الذي انتصر على الخلود ووصل لنفس الرصيد.

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وشارك أوباما حتى الدقيقة 75 من المباراة والتي انتهت بفوز فريقه.

وصنع أوباما هدف فريقه الثالث في الدقيقة 73 أي قبل دقيقتين من خروجه لصالح فرحان العازمي.

بينما افتتح الوافد الجديد جويل تاجو في الدقيقتين 11 و59.

وكان أوباما قد سجل في ظهوره الأول هدفين وصنع آخر في الفوز على جدة بنتيجة 3-1.

يذكر أن رباعي صدارة الترتيب يتأهلون مباشرة للموسم المقبل من الدوري السعودي.

الحزم يوسف أوباما دوري يلو
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