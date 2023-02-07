بيراميدز: الفوز على طلائع الجيش في ملعبه أمر هام بعد التعادل ضد سيراميكا

قال محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز إن الفوز الذي تحقق على طلائع الجيش كان في غاية الأهمية لتعويض ما حدث بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وفاز بيراميدز اليوم الثلاثاء على سيراميكا كليوباترا في ملعب جهاز الرياضة العسكري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وتحدث فتح الله عقب المباراة قائلا: "الفوز هام للغاية والآن نحتل المركز الثاني في الترتيب".

وواصل "المدرب جايمي باتشيكو طالب اللاعبين منذ البداية بالفوز لتعويض ما حدث ضد سراميكا، والانتصار على طلائع الجيش في ملعبه أمر مهم للغاية".

وأتم فتح الله "كان كذلك من الضروري الانتصار للتركيز في المواجهة الصعبة المقبلة أمام الجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية".

فيما تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز قائلا: "أنا سعيد للغاية بالفوز ولم يكن هناك أي بديل عن الفوز بغض النظر عن الأداء، فالفريق الكبير هدفه هو الفوز في أي لقاء حتى وإن كان الأداء بعيدا عن المطلوب".

وعن إصابة وليد الكارتي في المباراة قال: "تعرض لالتحام قوي في كاحل القدم ويخضع حاليا لفحوصات طبية لتحديد قوة الإصابة وموقفه من لقاء الجيش الملكي".