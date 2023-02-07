تشكيل كأس العالم للأندية - 3 تغييرات لـ الهلال أمام فلامنجو في نصف النهائي

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

أجرى الأرجنتيني رامون دياز عدة تغييرات في تشكيل الهلال السعودي في مواجهة فلامنجو البرازيلي في أولى مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويبدأ خليفة الدوسري وأندري كارييو ولوسيانو فييتو بدلا من ناصر الدوسري ومحمد كنو وميشايل في 3 تغييرات عن مباراة الوداد.

وتفوق الهلال على الوداد المغربي بطل إفريقيا بفضل ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: جانج هيون سو – علي آل بليهي – خليفة الدوسري

الوسط: سعود عبد الحميد - جوستافو كويار – أندري كارييو – سالم الدوسري

الهجوم: لوسيانو فييتو – موسى ماريجا – أوديون إيجالو

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وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي نسخة 2019 وحسمها بطل البرازيل بنتيجة 3-1.

ويأمل الهلال في الفوز للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعدما اكتفى في المشاركتين السابقتين بالمركز الرابع.

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