للمرة الثالثة.. بلاتي توريه رجل مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 19:48

كتب : FilGoal

بلاتي توريه - بيراميدز

حصد بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري.

إبراهيم توريه

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقاد توريه فريق بيراميدز لتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل سجله فخر الدين بن يوسف.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر والمؤجل له مباراتين بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

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وجاءت أرقام بلاتي توريه أمام طلائع الجيش كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

التمرير: 50 من 54 بدقة 93%

لمس الكرة: 68

مراوغات ناجحة: 4 من 4 بنسبة 100%

كرات طولية: 3 من 3 بنسبة 100%

استخلاص الكرة: 1 من 5 بنسبة 20%

تغطية: 11

صراعات أرضية: 9 من 14 بنسبة 64%

صراعات هوائية: 1 من 2 بنسبة 50%

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام فريق الجيش الملكي المغربي يوم الأحد في افتتاح دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بينما مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري أمام فريق إنبي يوم الخميس 16 من شهر فبراير الجاري.

الدوري المصري بيراميدز بلاتي توريه
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