اتحاد أمريكا الجنوبية يطلق حملة الترشح لاستضافة كأس العالم 2030

أطلق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) حملة ترشح استضافة الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي لنهائيات كأس العالم 2030.

ويتنافس ملف قارة أمريكا الجنوبية مع الملف الأوروبي لـ إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.

فيما لم يُعلن بعد موقف ملف مصر والسعودية واليونان المشترك.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني خلال المؤتمر: "اليوم هو يوم مهم للغاية بالنسبة لتاريخ هذه البلدان الأربعة الذي بدأ في وقت سابق بحلم تحقيق ذلك في عام 2030، في الذكرى المئوية لهذه الكأس الجميلة التي لها تاريخ طويل، والتي ولدت في أوروجواي".

من جانبه قال سيباستيان بوزا السكرتير الوطني للرياضة في أوروجواي: "يجب أن يأتي فيفا للاحتفال بكأس العالم حيث ولدت كرة القدم، في كأس العالم 1930".

وأضاف "يجب أن نكون مسؤولين عن كأس العالم التي ننظمها، والاحتفال بكأس العالم الأولى في التاريخ".

من جانبه قال الكسندرا بينادو وزير الرياضة التشيلي: "نحن فخورون أنه بعد شهرين يمكننا مواصلة الاحتفال مع الأرجنتين بكأس العالم. انتصار الأرجنتين هو انتصار لمنطقتنا، لأمريكا الجنوبية، التي لها الكثير من التاريخ في هذه الرياضة".

وأكمل "إنها رغبة مشروعة لدينا في منطقة أمريكا الجنوبية لنكون قادرين على إحضار كأس العالم 2030 التي لها الكثير من التاريخ. لدينا أبطال عالم ومن المشروع أن نحقق هذا الترشيح ونفوز بكأس العالم. يجب أن نعمل مع كونميبول، إنه تحد كبير للغاية".

وقال دييجو هاريسون وزير الرياضة في باراجواي: "أعتقد أنه منذ أن بدأنا اللقاء ما بعد الوباء لهدف 2030 هذا في يونيو من العام الماضي، علمنا أنه سيتعين علينا القيام بالكثير من الأشياء لتشكيل هذه الشراكة".

واستضافت قطر نسخة 2022، ثم الملف الثلاثي بين أمريكا وكندا والمكسيك نسخة 2026.

ولم تنظم أمريكا الجنوبية كأس العالم منذ 2014 عندما استضافت البرازيل المونديال والذي عرف تتويج ألمانيا على حساب الأرجنتين.

وبذلك سينافس ذلك الملف، الملف الأوروبي المشترك بين إسبانيا والبرتغال.

وإن فاز الملف الأمريكي بالتنظيم فستكون هذه أول مرة في التاريخ يقام المونديال في أربع دول.

وسبق أن استضافت أوروجواي من قبل نسخة 1930، فيما استضافت تشيلي نسخة 1962، والأرجنتين استضافت نسخة 1978.