وفاة أحمد أيوب حارس مالاتيا سبور إثر الزلزال المدمر

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

أحمد أيوب - حارس مالاتيا سبور

أعلن نادي مالاتياسبور التركي وفاة حارسه أحمد أيوب إثر الزلزال المدمر الذي حدث في تركيا.

وأوضح النادي عبر حسابه على "تويتر": "حارسنا أحمد أيوب تركارسلان، فقد حياته على إثر انهيار منزله بسبب الزلزال، أرقد في سلام، لن ننساك، شخص جميل".

وكان النادي التركي قد أعلن أمس الإثنين أن حارس الفريق ما زال مفقودا.

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وفي نفس السياق أعلن نادي هاتاي سبور التركي عن إنقاذ لاعبه الغاني كريستيان فاتي من تحت أنقاض منزله.

وصرّح مصطفى عزت المتحدث الرسمي لنادي هاتاي سبور: "تم إنقاذ كريستيان أتسو من تحت الأنقاض، وتم اصطحابه إلى المستشفى لأنه يعاني من إصابات".

وأضاف "للأسف، مديرنا الرياضي تانر سافوت لا يزال تحت الأنقاض حتى اللحظة".

كما أكدت فرانشيسكا أشيتلي أودوتون سفيرة دولة غانا في تركيا الأنباء وذكرت أنه تم العثور على أتسو حيًا.

تقرر إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في تركيا وبينها الدوري التركي لأجل غير مسمى بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد قبل ساعات.

وقال محمد محرم قصاب أوجلو وزير الشباب والرياضة التركي في بيان للصحفيين "بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، قررنا تأجيل كل الأنشطة الرياضية". وأكمل "كذلك تم تأجيل مباريات الدوري التركي بدرجاته المختلفة".

وأضاف "تم تأجيل كل البطولات التي تقام في تركيا لأجل غير مسمى".

وكانت منافسات الجولة 23 من الدوري التركي قد بدأت يوم السبت بـ 3 مباريات، ثم 3 مباريات أخرى يوم الأحد.

وكان من المقرر إقامة 3 مباريات أخرى يوم الاثنين، لكنها تأجلت بعد الزلزال.

المباريات التي تأجلت كانت بين عمراني سبور وأضنة ديمرسبور، فنرباهتشة وقونيا سبور، جيرسونسبور وقيصري سبور.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات ضرب وجاء مركزه في منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

الزلزال كان قويا بشكل عنيف مما أثر على البلاد المجاورة لتركيا وسوريا مثل مصر والأردن ولبنان والعراق وقبرص واليونان.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم من جانبه عن وفاة نادر جوخدار نجم منتخب سوريا السابق إثر انهيار منزله.

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