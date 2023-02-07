رغم الطرد المعتاد.. هدف فخر ينصر بيراميدز على طلائع الجيش ويؤمن الوصافة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش

نجح بيراميدز في تخطي فريق طلائع الجيش بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المؤجل له مباراتين.

أما طلائع الجيش فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وشهد اللقاء طرد معتاد في الفترة الأخيرة لفريق بيراميدز وكانت هذه المرة من نصيب علي جبر قبل نهاية الشوط الأول، وسبقه مصطفى الخواجه لاعب طلائع الجيش الذي تعرض للطرد هو الآخر.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام إنبي مساء الخميس 16 فبراير بعد المواجهة القارية أمام الفتح الرياضي المغربي.

بينما طلائع الجيش يواجه الداخلية يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.

وصف المباراة

بدأ اللقاء متكافئا من الجانبين بسيطرة نسبية للاعبي بيراميدز على الكرة مع اعتماد طلائع الجيش على الهجمات المرتدة.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين في الربع ساعة الأولى.

وأهدر محمود وادي هدفا محققا في الدقيقة السابعة عشر بعد عرضية أرضية رائعة من كريم طارق ولكن سددها المهاجم الفلسطيني بجوار القائم الأيمن بقليل.

وتدخل مصطفى الخواجة لاعب وسط طلائع الجيش بتدخل قوي على وليد الكرتي ليحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 36 وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو حول محمد عادل حكم اللقاء البطاقة إلى حمراء بسبب التدخل القوي.

ودفع جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز بإسلام عيسى بدلا من وليد الكرتي المصاب.

ونجح بيراميدز في التقدم برأسية فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 47 من الشوط الأول بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

وأشهر محمد عادل البطاقة الحمراء الثانية في المباراة خلال الدقيقة 49 من الشوط الأول بعد بطاقة صفراء جديدة لعلي جبر بعد تدخل بالكوع على كريم طارق.

وسعى فريق طلائع الجيش لإدراك التعادل في الشوط الثاني ولكن مع تماسك دفاعي لفريق بيراميدز.

وأهدر خالد قمر في الدقيقة 89 هدفا محققا من داخل منطقة الجزاء ولكن سددها ضعيفة في يد أحمد الشناوي.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام الفتح الرباطي المغربي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

طرد متكرر

تشهد المباراة السادسة على التوالي والتي يكون بيراميدز طرفا فيها لحالة طرد على الأقل.

وتعرض لاعبو بيراميدز للطرد في خمس مباريات من آخر ستة خاضهم الفريق بمختلف المسابقات.

وكان علي جبر مدافع بيراميدز قد تعرض للطرد أمام طلائع الجيش بعد تلقي بطاقتين صفراوتين.

وبدأ سلسلة الطرد للاعبي بيراميدز منذ مواجهة فيوتشر في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

وجاء حالات الطرد في مباريات بيراميدز الستة الأخيرة كالآتي:

- عبد الله السعيد أمام فيوتشر (الدوري المصري)

- علي جبر أمام الزمالك (كأس مصر)

- محمد شيكا حارس مرمى فاركو أمام بيراميدز (الدوري المصري)

- أسامة جلال أمام سموحة (الدوري المصري)

- أحمد سامي أمام سيراميكا كليوباترا (الدوري المصري)

- علي جبر أمام طلائع الجيش (الدوري المصري)

باتشيكو دون خسارة

حافظ جايمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي على سجله بدون خسارة مع بيراميدز منذ قدومه في 5 يناير الماضي وحتى الآن.

ولعب باتشيكو سبع مباريات في مسابقتي الدوري والكأس ولم يتعرض للخسارة.

ونجح المدرب البرتغالي في مسابقة الدوري بتحقيق أربعة انتصارات وتعادلين من ست مباريات خاضهم.

أما مباراة الكأس الوحيدة تحت قيادة باتشيكو فنجح المدرب البرتغالي في التأهل ببيراميدز إلى النهائي بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي بركلات الترجيح.

عودة فخر الدين

عاد فخر الدين بن يوسف إلى حسابات الجهاز الفني لفريق بيراميدز من جديد بعد غياب عن آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

وكان بن يوسف قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق ضمن سوق الانتقالات الشتوية.

وسجل المهاجم التونسي هدفه الثاني مع بيراميدز هذا الموسم في مباراته الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

وكان هدف فخر الدين بن يوسف الوحيد مع الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري.

وغاب المهاجم التونسي عن التسجيل في سبع مباريات متتالية كما غاب عن المشاركة في أربع مباريات كبديل.

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