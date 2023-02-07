ماركا: مصير أنشيلوتي لن يتحدد بسبب كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 19:07

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

لن يتحدد مصير كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مهما حدث في كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة الأهلي غدا الأربعاء في ملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وانتشرت بعض التقارير حول احتمالية رحيل أنشيلوتي عن الفريق الملكي حال فشله في قيادته للتتويج بلقب مونديال الأندية.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد لا تقيم الموقف حسب النتائج في المباريات مباشرة بل تتريث وتدرسه من كافة الجوانب قبل اتخاذ أي قرار.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد كان يمر بظروف مشابهة الموسم الماضي وفي النهاية توج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي كأس الملك حيث سيلاقي برشلونة في مواجهة من ذهاب وإياب.

يذكر أن الفائز من مواجهة ريال مدريد والأهلي سيلتقي بالمنتصر من مباراة فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي.

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