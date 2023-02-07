مباشر الدوري المصري - فيوتشر (2) (0) البنك الأهلي.. جووول الثااااني

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

فيوتشر - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر والبنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

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ق 45: مروان محسن يسجل الهدف الثاني لفيوتشر من علامة الجزاء.

ق 44: ركلة جزاااء.. بعد عرقلة علي زعزع داخل منطقة الجزاء لصالح فيوتشر

ق 24: جووول باسم علي يتلقي بينية رائعة من محمد رضا ويسجل بتسديدة قوية على يسار الحارس

بداية اللقاء

فيوتشر البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري
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