مباشر الدوري المصري - فيوتشر (2) (0) البنك الأهلي.. جووول الثااااني
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 19:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر والبنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري.
ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 31 نقطة.
فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.
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ق 45: مروان محسن يسجل الهدف الثاني لفيوتشر من علامة الجزاء.
ق 44: ركلة جزاااء.. بعد عرقلة علي زعزع داخل منطقة الجزاء لصالح فيوتشر
ق 24: جووول باسم علي يتلقي بينية رائعة من محمد رضا ويسجل بتسديدة قوية على يسار الحارس
بداية اللقاء
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