التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وقاعود يبدأ أساسيا لـ البنك الأهلي

يقود مروان محسن هجوم فيوتشر في مواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

بينما يبدأ محمود قاعود في هجوم البنك الأهلي تحت قيادة نيكوديموس بابافاسيلو.

ويغيب الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل عن حراسة مرمى الفريقين في المباراة.

جاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق – محمود مرعي – باسم علي

الوسط: محمد رضا – غنام محمد – ناصر ماهر – علي زعزع – كريم وليد

الهجوم: مروان محسن

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: أسامة إبراهيم أحمد ياسين – أحمد العش – إسحاقو يعقوبو

الوسط: سعيدو سيمبوري – محمود سيد

أمامهما: محمد هلال – أحمد ياسر – كريم بامبو

الهجوم: محمود قاعود

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.