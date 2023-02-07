عودة نيمار وراموس وميسي لقائمة سان جيرمان للقاء مارسيليا الناري

عاد ثلاثي باريس سان جيرمان نيمار وسيرجيو راموس وليونيل ميسي لقائمة الفريق المستدعاة لخوض دربي فرنسا الناري أمام مارسيليا.

ويواجه سان جيرمان منافسه مارسيليا غدا الأربعاء في دور الـ16 من كأس فرنسا.

وكان نيمار غاب عن مباراتي فريقه الأسبوع الماضي ضد مونبيليه وتولوز بسبب إرهاق عضلي.

أما راموس فكان يعاني من إصابة في العضلة الضامة.

فيما حصل ميسي على راحة سلبية من خوض المباريات الأخيرة في الكأس.

ويأمل سان جيرمان في الفوز باللقب الذي توج به المرة الأخيرة في العام قبل الماضي.

فيما يأمل مارسيليا في الظفر به للمرة الأولى منذ عام 1989.

ويعد سان جيرمان أكثر المتوجين تاريخيا باللقب بواقع 14 مرة.

فيما حصل مارسيليا على الكأس 10 مرات.