المصري يتعادل مع سموحة ويفشل في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

المصري × سموحة

فرط المصري في الفوز على سموحة بعد إهدار لاعبيه العديد من الفرص تاركين الفرصة للفريق الأزرق من أجل إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتعادل المصري مع سموحة بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل إسلام عطية هدف المصري الوحيد، بينما كان محمد عصام مسجل هدف سموحة.

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التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ 21 في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن سموحة صاحب المركز العاشر.

التشكيل

بدأ المصري بالثنائي المنضم حديثا زياد كمال وعبده يحيى لأول مرة، بينما قاد مصطفى سعد وحسام حسن هجوم سموحة.

أحداث المباراة

سيطر المصري من البداية على مجريات المباراة وحاول تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وفي الدقيقة الـ 13 نجح إسلام عطية في التقدم بالهدف الأول للمصري برأسية مستغلا ركلة حرة مباشرة نفذها حسن علي.

بعد الهدف سيطر سموحة على الاستحواذ ولكن بدون فرص على المرمى.

وكاد حسام حسن أن يسجل التعادل لسموحة مستغلا ركلة ركنية ولكن الكرة مرت من أمامه بغرابة شديدة في الدقيقة الـ 42.

في الشوط الثاني استمر الوضع كما هو عليه بسيطرة من سموحة على الاستحواذ ولكن الخطورة كانت للمصري.

وأهدر عبده يحيى فرصة تسجيل الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الـ 51 بعد تمريرة رائعة من مروان حمدي ولكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

ومنع محمد مغربي مدافع المصري الهدف الثاني من على خط المرمى بعد رأسية من محمد دبش كان أن يكملها مروان حمدي في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 73 أهدر مروان حمدي فرصة الهدف الثاني من انفراد المرمى بعد تمريرة من رجب عمران ولكنه سدد بجوار المرمى.

وتعادل سموحة في الدقيقة الـ 81 عن طريق محمد عصام الذي استلم عرضية حسام حسن داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

وطالب المصري بالحصول على ركلتي جزاء طالب بهم مروان حمدي في الدقائق الأخيرة من المباراة ولكن الحكم أشهر له بطاقة صفراء لادعاء السقوط قبل أن يصفر بنهاية المباراة.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا يوم 12 فبراير، بينما سيلتقي سموحة مع الزمالك.

سموحة المصري الدوري المصري
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