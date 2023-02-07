مخلوف لـ في الجول: مصر تستضيف أمم إفريقيا لـ كرة الطائرة 2023

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 16:27

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر ضد إيران - كرة طائرة

علم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لـ كرة الطائرة أسند ملف تنظيم بطولة أمم إفريقيا للكبار "منتخبات" إلى مصر.

وقال عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري لـ كرة الطائرة لـ FilGoal.com: "مصر تستضيف بطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة 2023".

وأضاف "البطولة ستقام في أغسطس المقبل، لكن لم يتم تحديد الفترة التي تلعب فيها بعد".

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وحقق منتخب مصر للكرة الطائرة لقب إفريقيا 8 مرات سابقة أخرهم عام 2015.

بينما منتخب تونس في صدارة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 11 مرات بينهم أخر 3 نسخ.

ويأتي استضافة مصر للبطولة الإفريقية بعد البطولة العربية لـ كرة الطائرة للأندية في نسختها الـ41 المقرر أن تلعب خلال الفترة من 18 فبراير حتى 3 مارس المقبل.

ويشارك الأهلي والزمالك في البطولة ضمن 16 فريقا.

وجاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 16 نادي كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي القطري - اهلي طرابلس لبيبا - مصافي الشمال العراق- الصداقة فلسطين.

المجموعة الثانية: الوكرة القطري - بني ياس الاماراتي - الكويت الكويت - السويحلي ليبيا.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري - خيبل المهرة اليمن - القوات فلسطين - السيب عمان.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري - النصر البحرين -كاظمة الكويت- الميناء اليمن.

وكانت مصر قد استضافت نسخة 2020 من البطولة العربية لأندية رجال الكرة الطائرة.

وحصد الأهلي آخر بطولات مصر في البطولة وكان ذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في مصر بعد الفوز وقتها على الزمالك.

ويتقاسم الأهلي والصفاقسي التونسي صدارة الأندية المتوجة بالبطولة العربية برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

بينما سبق لفريق الزمالك التتويج باللقب مرتين آخرها عام 1993.

مصر أمم إفريقيا لكرة الطائرة كرة طائرة البطولة العربية
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