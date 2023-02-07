تشكيل طلائع الجيش - وادي ومنصور أساسيان أمام فريقهما السابق بيراميدز

أعلن محمد يوسف المدير الفني لـ طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة 17 للدوري المصري.

ودفع يوسف بـ محمود وادي، وأحمد أيمن منصور ثنائي بيراميدز السابق.

كما يتواجد كريم طارق ومحمد شحاتة في الوسط الهجومي، بينما يظهر محمود وحيد وأحمد سمير على دكة البدلاء.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز 13 برصيد 16 نقطة.

تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: حسن مجدي - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور - أحمد متعب

الوسط: فريد شوقي - خالد سطوحي - مصطفى الخواجة - كريم طارق - محمد شحاتة

الهجوم: محمود وادي

دكة البدلاء: محمد شعبان - محمود وحيد - علي حمدي - محمد شريف حتحوت - أحمد عبد الرحمن - أحمد سمير - خالد قمر - محمد سمير - محمد غزال