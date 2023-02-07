تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

خاض نادي الأهلي مرانه الأخير في المغرب استعدادا لمواجهة ريال مدريد.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد غدا على ملعب الأمير مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعقد كل من مارسيل كولر وسيد عبد الحفيظ اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأدى اللاعبين مرانا بدنيا متنوعا لمدة نصف ساعة في بداية المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وقاد مارسيل كولر تقسيمة بطول الملعب بين اللاعبين وحرص خلالها على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

واختتم المران بالتدريب على ركلات الجزاء وشارك خلالها جميع اللاعبين والأربع حراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الدور الأول على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل قبل أن يفوز في المباراة الثانية على سياتل ساوندرز بهدف دون مقابل.

وكان الأهلي قد حصل على الميدالية البرونزية في النسختين الأخيرتين من البطولة.

وسبق لريال مدريد التتويج باللقب 4 مرات سابقة.