عبد المنعم: ليس هناك مستحيل.. نريد الفوز أمام ريال مدريد والصعود إلى النهائي

يبدو أن محمد عبد المنعم لاعب الأهلي عاقد العزم لتحقيق الانتصار أمام ريال مدريد والفوز بالمواجهة مشددا على أنه ليس هناك مستحيل في كرة القدم.

ويواجه الأهلي منافسه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الأربعاء في التاسعة مساءً.

وقال عبد المنعم عبر الموقع الرسمي للأهلي: "سنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة قوية أمام بطل أوروبا من أجل الصعود للمباراة النهائية لمونديال الأندية".

وأضاف "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، كل ما علينا هو بذل أقصى جهد داخل الملعب من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو الصعود للنهائي".

وأتم "أشكر القائمين على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب الشقيقة على مساندة الأهلي وتقديم كل سبل الدعم والمساندة لبعثة الفريق، متمنيا أن يستمر دعم الجماهير المغربية في لقاء ريال مدريد كذلك".

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالدور الأول من المسابقة بثلاثة أهداف دون رد.

ثم تغلب الأهلي على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد في ربع النهائي.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.