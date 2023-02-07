تشكيل بيراميدز - توفيق أساسي لأول مرة أمام طلائع الجيش

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 17 للدوري المصري.

ويبدأ أحمد توفيق أساسيًا لأول مرة منذ عودته لـ بيراميدز في انتقالات يناير، ويظهر في مركز الظهير الأيمن على حساب أحمد فتحي.

ويشارك التونسي فخر الدين بن يوسف في خط الهجوم على حساب فخر لاكاي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز 13 برصيد 16 نقطة.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

دكة البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود عبد المعطي "دونجا" - محمد صادق - محمود صابر - دودو الجباس - فخري لاكاي