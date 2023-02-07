عبد الحفيظ: نواجه ريال مدريد بشخصية الأهلي.. وطالبت اللاعبين اللعب بروح "الفانلة" الحمراء

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن ما قاله للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد.

ويواجه الأهلي منافسه ريال مدريد غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر الموقع الأهلي: "الجميع في الفريق جاهز ويستعد بجدية للمواجهة مع كامل الاحترام لإمكانيات واسم ريال مدريد".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يدرس التقدم بطلب لتأجيل مباراته أمام أسوان مؤتمر كولر: الأهلي لن يدافع فقط أمام ريال مدريد.. ولا تأثير للغيابات عليهم مؤتمر أنشيلوتي - عن تاريخ الأهلي وسرعة لاعبيه.. وإجابة غاضبة بشأن فينيسيوس مؤتمر فالفيردي: الأهلي صاحب شعبية كبيرة ويستحق الاحترام.. وملاعب المغرب رائعة

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين أن جماهير النادي في كل مكان تقف خلفهم، وكعادتهم ينتظرون منهم المزيد، وأكدت لهم أن ما قدموه في البطولة زاد من طموحات الجماهير، وثقتهم في أنهم قادرون على اللعب بأفضل ما لديهم، والسعي للوصول إلى المباراة النهائية".

وتابع "سنلعب بشخصية الأهلي التي تلازمنا دائما، وطالبت اللاعبين أن يتحلوا بالهدوء والتركيز ويلعبوا بروح الفانلة الحمراء طوال الـ90 دقيقة".

وأتم "نقدر دعم جماهير الأهلي والجماهير المغربية الشقيقة في لقاء الغد. الجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديهم ليليق بهذا الدعم من الجمهور الذي يأمل في رؤية الأهلي في المباراة النهائية".

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالدور الأول من المسابقة بثلاثة أهداف دون رد.

ثم تغلب الأهلي على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد في ربع النهائي.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

الأهلي ريال مدريد كأس العالم للأندية
نرشح لكم
تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة ريال مدريد عبد المنعم: ليس هناك مستحيل.. نريد الفوز أمام ريال مدريد والصعود إلى النهائي التشيرينجيتو: كورتوا لا يعاني من إصابة.. سيتواجد في النهائي لو تأهل ريال مدريد أفشة: سنلعب ضد ريال مدريد من أجل الفوز السولية: حصدنا البرونزية 3 مرات وهدفنا الآن أكبر.. وأتمنى استمرار دعم جمهور المغرب مؤتمر كولر: الأهلي لن يدافع فقط أمام ريال مدريد.. ولا تأثير للغيابات عليهم مؤتمر الشناوي: تركيزنا يتضاعف لأننا سنواجه ريال مدريد.. ونتمنى استمرار دعم الجماهير المغربية مؤتمر أنشيلوتي - عن تاريخ الأهلي وسرعة لاعبيه.. وإجابة غاضبة بشأن فينيسيوس
أخر الأخبار
فرديناند: سانشو بمثابة صفقة جديدة ليونايتد 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – رسالة من فيريرا للاعبين.. وتعليمات خاصة لرباعي الفريق 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس الزمالك - الترجي يكشف رفض كاف حل أزمة الحضور الجماهيري أمام المريخ 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
عودة نيمار وراموس وميسي لقائمة سان جيرمان للقاء مارسيليا الناري 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان - المجلس الأعلى للإعلام يكشف عن اجتماع تحذيري ومهلة قبل اتخاذ قرارات حاسمة 56 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يتعادل مع سموحة ويفشل في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) بيراميدز.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - روما ودورتموند ومارسيليا يتابعون بلال مظهر عبد الرحمن أمام بورتو ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة