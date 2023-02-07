عبد الحفيظ: نواجه ريال مدريد بشخصية الأهلي.. وطالبت اللاعبين اللعب بروح "الفانلة" الحمراء

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن ما قاله للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد.

ويواجه الأهلي منافسه ريال مدريد غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر الموقع الأهلي: "الجميع في الفريق جاهز ويستعد بجدية للمواجهة مع كامل الاحترام لإمكانيات واسم ريال مدريد".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين أن جماهير النادي في كل مكان تقف خلفهم، وكعادتهم ينتظرون منهم المزيد، وأكدت لهم أن ما قدموه في البطولة زاد من طموحات الجماهير، وثقتهم في أنهم قادرون على اللعب بأفضل ما لديهم، والسعي للوصول إلى المباراة النهائية".

وتابع "سنلعب بشخصية الأهلي التي تلازمنا دائما، وطالبت اللاعبين أن يتحلوا بالهدوء والتركيز ويلعبوا بروح الفانلة الحمراء طوال الـ90 دقيقة".

وأتم "نقدر دعم جماهير الأهلي والجماهير المغربية الشقيقة في لقاء الغد. الجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديهم ليليق بهذا الدعم من الجمهور الذي يأمل في رؤية الأهلي في المباراة النهائية".

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالدور الأول من المسابقة بثلاثة أهداف دون رد.

ثم تغلب الأهلي على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد في ربع النهائي.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.