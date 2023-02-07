التشيرينجيتو: كورتوا لا يعاني من إصابة.. سيتواجد في النهائي لو تأهل ريال مدريد

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 15:35

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

تلقى نادي ريال مدريد أنباءً إيجابية اليوم الثلاثاء، بعد ظهور نتيجة الفحوص الطبية لحارس مرماه تيبو كورتوا.

وذكر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني أن نتيجة الرنين المغناطيسي الذي خضع له كورتوا أثبتت عدم تعرضه لأي إصابة.

وأوضح التقرير أن كورتوا يعاني من حمل بدني زائد ولا أكثر في العضلة الضامة.

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وبالتالي سيكون كورتوا قادرًا على المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية لو نجح ريال مدريد في التأهل.

ويتواجد كورتوا في قائمة ريال مدريد بكأس العالم للأندية، لكنه لم يسافر رفقة البعثة إلى المغرب مساء أمس الإثنين.

وذكر كارلو أنشيلوتي اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي أن يوم الخميس سيكون حاسمًا، إمّا بسفر كورتوا وكريم بنزيمة وإيدير ميليتاو، أو استمرارهم في مدريد.

وذكر التشيرينجيتو أيضًا أن بنزيمة وميليتاو قد يلحقان بالمباراة النهائية ولكنهما يحتاجان لمزيد من الوقت للتعافي.

وكان كورتوا قد أصيب خلال الإحماء قبل مباراة ريال مدريد أمام مايوركا يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني.

وتأكد غياب كورتوا عن مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدًا الأربعاء.

وكان خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لـ ريال مدريد قد شرح لـ FilGoal.com أمس الإثنين الموقف الكامل لـ كورتوا.

وقال كاميلو لـ FilGoal.com: "كورتوا خضع الإثنين لفحص موجات فوق صوتية، وهو فحص يتم من خلاله الحصول على تشخيص مبدئي، لكن يجب الانتظار لساعات إضافية من أجل الحصول على تشخيص أكثر دقة".

وتابع: "غدًا (اليوم الثلاثاء) سيخضع كورتوا لرنين مغناطيسي، وبالتالي لن يسافر اليوم (أمس الإثنين) مع الفريق، ووفقًا لنتيجة فحص الغد (اليوم الثلاثاء) سنعرف إن كان يتوجب عليه البقاء في مدريد أم الالتحاق متأخرًا ببعثة النادي في الرباط، وهو شيء غير مستبعد".

وتواجد لوكاس كانيزاريس في قائمة ريال مدريد المسافرة إلى المغرب، لكنه غير مقيد في قائمة كأس العالم للأندية.

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