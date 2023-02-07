أفشة: سنلعب ضد ريال مدريد من أجل الفوز

شدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على احترام فريقه لريال مدريد وتاريخه الكبير مشيرا إلى أنه سيلعب من أجل الفوز والوصول للمباراة النهائية.

الأهلي يلتقي بـ ريال مدريد مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وقال أفشة عبر موقع الأهلي الرسمي: "ريال مدريد فريق كبير وله تاريخ مميز على مستوى العالم ونحترمه كثيرا ولكن نحن الأهلي ونلعب نصف نهائي المونديال للمرة الثالثة على التوالي وهدفنا الوصول للمباراة النهائية".

وتابع "ريال مدريد يضم نجوما كبارا على مستوى العالم ونحترمهم ونقدرهم لكن في المباراة سنلعب من أجل الفوز وسنكون 11 لاعبا ضد 11 آخرين من المنافس خاصة وأن شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة".

وأضاف "جميعنا في بعثة الاهلي نشعر وكأننا في مصر لما نجده من ترحاب ودعم من الأشقاء في المغرب سواء كنا في فندق اللإقامة أو الشارع أو الملعب وذلك على جميع المستويات من الجماهير والمسئولين في الكرة المغربية".

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالدور الأول من المسابقة بثلاثة أهداف دون رد.

ثم تغلب الأهلي على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد في ربع النهائي.

وكان أفشة حاضرًا في فوز الأهلي بالمركز الثالث في آخر نسختين من المسابقة.

وسجل أفشة هدف انتصار الأهلي على سياتل دور ربع النهائي.