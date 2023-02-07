خبر في الجول - الأهلي يدرس التقدم بطلب لتأجيل مباراته أمام أسوان

يدرس الأهلي إمكانية التقدم بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مباراته أمام أسوان.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يفكر في طلب تأجيل مباراة أسوان يوم 21 فبراير.

ويلتقي الأهلي بـ أسوان في ملعب الأخير بالجولة 19 للدوري المصري.

ويرى الأهلي أن خوض المباراة في أسوان سيكون صعبًا لضيق الوقت بين المباراتين الإفريقيتين.

ويلتقي الأهلي بالهلال السوداني في الخرطوم يوم 18 فبراير، كما يلعب أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي يوم 25 فبراير في القاهرة.

ويرى الأهلي أن الفترة بين المباراتين محدودة والارتحال إلى مدينة أسوان سيشكّل إرهاقًا كبيرًا للاعبين.

ولعب الأهلي أمام أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير، ثم واجه سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير، ويواجه ريال مدريد يوم 8 فبراير، ثم يخوض مباراة رابعة في كأس العالم للأندية يوم 11 فبراير.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة خاضها.