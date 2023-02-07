السولية: حصدنا البرونزية 3 مرات وهدفنا الآن أكبر.. وأتمنى استمرار دعم جمهور المغرب

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 14:55

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي

شدد عمرو السولية لاعب الأهلي على ارتفاع طموحات فريقه قبل مواجهة ريال مدريد.

الأهلي يلتقي بـ ريال مدريد مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وصرّح السولية على هامش المران الأخير: "رغم قوة المواجهة غدا، لكن حلم الجميع هو الوصول للمباراة النهائية لمونديال الأندية، ونتمنى أن يكون كل اللاعبين في حالتهم الفنية والبدنية، ونحن سنقاتل من أجل الوصول للنهائي وتحقيق حلم كل الأهلاوية".

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وأضاف: "الأهلي تمكن سابقا من الفوز بالبرونزية 3 مرات، منها مرتين في آخر نسختين، لكن طموح الأهلي أبعد من ذلك وهو الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب".

وأتم: "الأجواء في المغرب مميزة، أشكر الجماهير المغربية على الدعم والمساندة، وأتمنى استمرار حضورهم في مواجهة ريال مدريد بأعداد كبيرة لمؤازرة الأهلي كعادتهم".

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالدور الأول من المسابقة بثلاثة أهداف دون رد.

ثم تغلب الأهلي على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد في ربع النهائي.

ويستعد السولية لخوض مباراته الثامنة في مسيرته بمنافسات كأس العالم للأندية.

وكان السولية حاضرًا في فوز الأهلي بالمركز الثالث في آخر نسختين من المسابقة.

وسجّل السولية هدفًا في انتصار الأهلي على الهلال السعودي 4-0 في مباراة المركز الثالث بالنسخة الماضية.

عمرو السولية الأهلي كأس العالم للأندية
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