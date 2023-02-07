انتهت في الدوري - سموحة (1)-(1) المصري

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

إنبي - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد المصري على ملعب برج العرب في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق81. جووول التعادل لسموحة عن طريق محمد عصام باستلامة من داخل منطقة الجزاء وتسديدة للكرة في الشباك.

ق73. مروان حمدي يهدر انفرادا بالمرمى بعد تمريرة رائعة من رجب عمران.

ق65. محمد مغربي يمنع الهدف الثاني للمصري من على خط المرمى بعد رأسية من محمد دبش.

ق51. عبده يحيى يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من مروان حمدي.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. ركنية تمر من أمام مهاجم سموحة بغرابة.

ق13. جوووول أول للمصري عن طريق إسلام عطية برأسية مستغلا ركلة حرة نفذها حسن علي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سموحة المصري الدوري المصري الممتاز
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