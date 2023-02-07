مؤتمر كولر: الأهلي لن يدافع فقط أمام ريال مدريد.. ولا تأثير للغيابات عليهم

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 14:31

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - مارسيل كولر

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن فريقه لن يعتمد فقط على الدفاع في مواجهة ريال مدريد بل سيهاجم كذلك.

ويواجه الأهلي منافسه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الأربعاء في التاسعة مساء.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "نخوض مباريات قوية في كأس العالم للأندية أمام منافسين مميزين، وليس هناك وقت معين للفوز، سواء في بداية المباراة أو في نهايتها، فالانتصار من الممكن أن يتحقق في أي وقت".

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وأضاف "ريال مدريد لن يتأثر بالغيابات، لأنه يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، ومميزين في كل المراكز".

وتابع "سنحاول إيقاف ريال مدريد دفاعيا لكن سنهاجم كذلك، نعرف إمكانيات لاعبيهم جيدا وسنحاول استغلال نقاط الضعف".

وواصل "سأعمل على التدوير بين اللاعبين حتى نتفادى الإصابات".

وأردف "لن ندافع طوال المباراة، سنركز على نقاط القوة والضعف لـ ريال مدريد، وسنعمل على إظهار شخصيتنا".

وأتم "كأس العالم للأندية يمنح الأهلي الكثير من الخبرات حول الكرة العالمية، وستكون بمثابة أمر مفيد جدا لنا في البطولات التي نخوضها وخاصة على مستوى إفريقيا".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على مولاي عبد الله.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

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