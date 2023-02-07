مؤتمر الشناوي: تركيزنا يتضاعف لأننا سنواجه ريال مدريد.. ونتمنى استمرار دعم الجماهير المغربية

ناشد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الجماهير المغربية بمواصلة دعم الفريق في مواجهة ريال مدريد.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الأربعاء في المغرب.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هناك أجواء إيجابية يعيشها الفريق منذ الوصول للمغرب، خصوصا وسط مساندة الجماهير في كل مكان".

وتابع "لدينا تركيز كبير من بداية البطولة واليوم يتضاعف لأننا سنواجه ريال مدريد أملا في خطوة جديدة في كأس العالم".

واستمر "نشكر الجماهير المغربية على المساندة الرائعة، كنا نتمنى التوفيق للوداد ولكن الآن نحن ممثل للكرة العربية مع الهلال ونتمنى أن يستمر الدعم غدا أمام ريال مدريد".

وشدد "الأهلي يلعب بشكل جماعي ويعمل حسابا كبيرا لريال مدريد والتجهيز للمباراة ليس تجاه لاعب معين فقط ولكننا نستعد لمواجهة الفريق بشكل عام".

وواصل "بكل تأكيد الأهلي سعيد بالوصول لنصف النهائي ولكن حظنا في هذا الدور يضعنا دائما في مواجهة الفرق الكبرى مثل ريال مدريد لكن تركيزنا كبير على تخطي ما حققناه من مركز ثالث والميدالية البرونزية ونكمح للوصول للمباراة النهائية هذه المرة".

وأتم "مباريات مثل ريال مدريد أو بايرن ميونيخ في وقت سابق تعدم من أهم مباريات اللاعب في مسيرته ولكن في الأهلي الوضع مختلف فالهدف دائما هو الوصول إلى هذه المكانة العالمية وخوض تلك المباريات الكبيرة بتحد وإصرار على بذل كل الجهد من أجل الفوز".

الأهلي هو صاحب الميدالية البرونزية في النسختين الأخيرتين من البطولة، بينما سبق لريال مدريد تحقيق اللقب في 4 مناسبات سابقة.