مؤتمر الشناوي: تركيزنا يتضاعف لأننا سنواجه ريال مدريد.. ونتمنى استمرار دعم الجماهير المغربية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 14:08

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - كأس العالم للأندية

ناشد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الجماهير المغربية بمواصلة دعم الفريق في مواجهة ريال مدريد.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الأربعاء في المغرب.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هناك أجواء إيجابية يعيشها الفريق منذ الوصول للمغرب، خصوصا وسط مساندة الجماهير في كل مكان".

أخبار متعلقة:
الحضري لـ في الجول: وقعت العقود مع الاتحاد السوري.. وأتوجه إلى المغرب التشكيل - الظهور الأول لـ عبده يحيى مع المصري.. وزياد طارق يقود سموحة مؤتمر أنشيلوتي - عن تاريخ الأهلي وسرعة لاعبيه.. وإجابة غاضبة بشأن فينيسيوس مؤتمر فالفيردي: الأهلي صاحب شعبية كبيرة ويستحق الاحترام.. وملاعب المغرب رائعة

وتابع "لدينا تركيز كبير من بداية البطولة واليوم يتضاعف لأننا سنواجه ريال مدريد أملا في خطوة جديدة في كأس العالم".

واستمر "نشكر الجماهير المغربية على المساندة الرائعة، كنا نتمنى التوفيق للوداد ولكن الآن نحن ممثل للكرة العربية مع الهلال ونتمنى أن يستمر الدعم غدا أمام ريال مدريد".

وشدد "الأهلي يلعب بشكل جماعي ويعمل حسابا كبيرا لريال مدريد والتجهيز للمباراة ليس تجاه لاعب معين فقط ولكننا نستعد لمواجهة الفريق بشكل عام".

وواصل "بكل تأكيد الأهلي سعيد بالوصول لنصف النهائي ولكن حظنا في هذا الدور يضعنا دائما في مواجهة الفرق الكبرى مثل ريال مدريد لكن تركيزنا كبير على تخطي ما حققناه من مركز ثالث والميدالية البرونزية ونكمح للوصول للمباراة النهائية هذه المرة".

وأتم "مباريات مثل ريال مدريد أو بايرن ميونيخ في وقت سابق تعدم من أهم مباريات اللاعب في مسيرته ولكن في الأهلي الوضع مختلف فالهدف دائما هو الوصول إلى هذه المكانة العالمية وخوض تلك المباريات الكبيرة بتحد وإصرار على بذل كل الجهد من أجل الفوز".

الأهلي هو صاحب الميدالية البرونزية في النسختين الأخيرتين من البطولة، بينما سبق لريال مدريد تحقيق اللقب في 4 مناسبات سابقة.

الأهلي ريال مدريد محمد الشناوي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي - عن تاريخ الأهلي وسرعة لاعبيه.. وإجابة غاضبة بشأن فينيسيوس مؤتمر فالفيردي: الأهلي صاحب شعبية كبيرة ويستحق الاحترام.. وملاعب المغرب رائعة كولر: التغلب على ريال مدريد معجزة رياضية.. ونأمل تكرار إنجاز المغرب أمام إسبانيا فلامنجو × الهلال.. ماذا تغير في بطل كوبا ليبرتادوريس بين 2019 و2023 مواعيد مباريات الثلاثاء 7 فبراير - نصف نهائي كأس العالم للأندية.. والدوري المصري الرياضية: تغيير ملعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - إيجالو: نسعى لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من فلامنجو موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد
أخر الأخبار
مؤتمر الشناوي: تركيزنا يتضاعف لأننا سنواجه ريال مدريد.. ونتمنى استمرار دعم الجماهير المغربية 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
الحضري لـ في الجول: وقعت العقود مع الاتحاد السوري.. وأتوجه إلى المغرب 22 دقيقة | الوطن العربي
التشكيل - الظهور الأول لـ عبده يحيى مع المصري.. وزياد طارق يقود سموحة 23 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي - عن تاريخ الأهلي وسرعة لاعبيه.. وإجابة غاضبة بشأن فينيسيوس 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر فالفيردي: الأهلي صاحب شعبية كبيرة ويستحق الاحترام.. وملاعب المغرب رائعة 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
رسالة دعم من كوكا لكريستيان أتسو: ابق قويا نحن جميعا بجانبك ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - عز الدين دوخة على رأس قائمة شباب بلوزداد لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
كولر: التغلب على ريال مدريد معجزة رياضية.. ونأمل تكرار إنجاز المغرب أمام إسبانيا ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة