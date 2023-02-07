الحضري لـ في الجول: وقعت العقود مع الاتحاد السوري.. وأتوجه إلى المغرب

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 14:04

كتب : بسام أبو بكر

عصام الحضري

كشف عصام الحضري عن توقيعه عقود تولي مهمة حراس مرمى المنتخب السوري رسميًا.

ورحل الحضري عن منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، لينضم للجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وصرّح الحضري لـ FilGoal.com: "وقّعت على العقود مع الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم".

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وأضاف: "أعود من سوريا غدًا وحدي، كان من المفترض أن يتم الإعلان الرسمي غدًا، لكن تم تأجيل المؤتمر بسبب الزلزال".

وكشف: "أعود من سوريا لأن فيفا أرسل لي دعوة لحضور نهائي كأس العالم للأندية".

وكان الحضري قد كتب عبر صفحته الشخصية عبر فيسبوك كواليس انفصاله عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء بيان الحضري:

"بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا رفقة هيكتور كوبر بعد استئذان محمد بركات و المدرب روجيرو ميكالي".

"سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبا أو مدربا".

"أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم الأولمبي".

"وأتوجه بالشكر أيضا لـ ميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي".

"أرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة".

فيما رد الاتحاد المصري لكرة القدم ببيان أوضح فيه عدم التعامل مع الحضري مستقبلا في المنتخبات الوطنية.

وقال بيان اتحاد الكرة:

"يؤكد الاتحاد المصري أن عصام الحضري تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبي الذي شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها، ولم يخطر محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري من قريب أو بعيد".

"ويأتي ذلك رغم علمه بأن المنتخب مقبل على مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في شهر مارس المقبل".

"وهو ما يدفع الاتحاد المصري لمخاطبة نظيره السوري مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحمد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة".

"يؤكد الاتحاد المصري أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطني جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي خلفا للحضري".

وعمل الحضري سابقًا كمدرب لحراس مرمى منتخب مصر خلال ولاية كارلوس كيروش وإيهاب جلال، لكنه رحل مع قدوم روي فيتوريا الذي يمتلك مدربًا للحراس في جهازه الدائم.

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