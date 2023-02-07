التشكيل - الظهور الأول لـ عبده يحيى مع المصري.. وزياد طارق يقود سموحة

يظهر عبده يحيى الوافد الجديد لـ المصري للمرة الأولى بعد الانضمام في سوق الانتقالات الشتوية قادما من غزل المحلة.

ويواجه المصري منافسه سموحة على ملعب برج العرب في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ويتخلل التشكيل الكثير من الغيابات الرئيسية للفريق: إلياس الجلاسي وإيزي إيميكا وفرانك إيتوجا.

ويغيب الجلاسي بسبب تراكم البطاقات، بينما إيميكا بسبب الطرد الذي تحصل عليه المباراة السابقة، أمام إيتوجا للإصابة.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: محمد جريندو - كريم العراقي - محمد دبش - حسن علي

الوسط: إسلام عطية - حسين السيد - عمرو موسى - عبده يحيى

الهجوم: مروان حمدي - زياد كمال

ويجلس على مقاعد البدلاء: عصام ثروت - عبد الرحيم دغموم - عمرو السعدواي - رجب عمران - أحمد شداد - محمد حسن "الفيومي" - عماد الدين بو بكر - زياد فرج - لؤي فهمي.

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم - أحمد شوشه - محمد مغربي

الوسط: دوكو دودو - محمود حليمو - حسين فيصل

الهجوم: زياد طارق - حسام حسن - محمد سعد الصباحي

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر صلاح - أليا سيلا - محمد نادي - محمد عصام - أحمد جمال - بنيامين بواتينج - محمد سعيد - ابو بكر محمد - مصطفى سعد

ويحتل المصري المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

فيما يأتي سموحة في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.