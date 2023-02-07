مؤتمر أنشيلوتي - عن تاريخ الأهلي وسرعة لاعبيه.. وإجابة غاضبة بشأن فينيسيوس

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، بتاريخ الأهلي إفريقيًا وعالميًا.

ريال مدريد يلتقي بالأهلي مساء غد الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة عن شعبية الأهلي، وشدد على امتلاك ريال مدريد الكثير من الجماهير في المغرب أيضًا.

كما تطرق لضغط المباريات، وموقف الثلاثي المصاب الموجود في القائمة، ورؤيته لوضع ريال مدريد بعد الهزيمة أمام مايوركا.

وشهد المؤتمر الصحفي لحظة توتر عندما نفعل أنشيلوتي بسبب سؤال بخصوص لاعبه فينيسيوس جونيور.

—--------

ريال مدريد يسعى لحصد كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، ما أهمية هذا اللقب بالنسبة للنادي؟

"كما هي العادة، كأس العالم للأندية حدث مهم للغاية ويعني أنك قمت بعمل مميز للوصول إلى هذه المرحلة. لدينا آمال كبيرة في دولة تمتلك العديد من الجماهير، لدينا فرصة لإسعادهم وإكمال ما بدأناه الموسم الماضي بشكل جيد، كما أنه دافع قوي للموسم الحالي".

فينيسيوس جونيور أكثر لاعب يتعرض للمخالفات في الدوري الإسباني، لكن هل تعتقد أن زملاءه في الملعب يجب أن يدافعون عنه بشكل أكبير؟

غاضبًا: "الآن المشكلة في فينيسيوس أمّ في زملاء في فينيسيوس؟ أمام ماذا يجب عليه الدفاع عن نفسه من الأساس؟ وأمام ماذا يجب أن يدافع عنه زملاؤه؟ لا أعرف! يبدو أن فينيسيوس المشكلة، لكن ما الواقع أن المشكلة هو ما يحدث حول فينيسيوس، نقطة".

"إنها مشكلة في كرة القدم الإسبانية، وأنا جزء من كرة القدم الإسبانية ويجب حل هذه المشكلة. يقولون إن فينيسيوس هو المذنب، ولكنه الضحية لشيء لا أفهمه".

بالتأكيد درست الأهلي جيدًا، كان هناك مباراة سابقة بين الفريقين في 2001 فاز بها الأهلي، وهناك آمال كبيرة للجمهور المصري لتكرار الفوز غدًا مجددًا.

"الأهلي نادٍ يمتلك تاريخًا كبيرًا، إنه أحد أكبر الأندية تاريخيًا في الكرة العالمية، فاز بكثير من الألقاب ويمتلك التاريخ والخبرة في هذه المنافسة لأنه شارك فيها كثيرًا".

"إنه فريق منظم ويمتلك لاعبين مميزين يتحلون بالسرعة في الهجوم، ستكون مباراة تنافسية. هم يمتلكون نفس رغبتنا في الفوز بالبطولة حالهم حال بقية الفرق المشاركة".

"نحترم الأهلي للغاية، خصوصًا أنه نادٍ يمتلك تاريخًا عريقًا في كرة القدم الإفريقية".

لم يسافر مع البعثة كريم بنزيمة وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو، هل يمكنهم الظهور في المباراة النهائية حال وصول ريال مدريد إليها؟

"الثلاثي موجود في القائمة، لأننا رأينا أنه يمكنهم الظهور في مباراة السبت. سنرى ما سيحدث، فضّلنا أن يبقوا في مدريد ليواصلوا التأهيل. يوم الخميس لو كانوا بخير فسينضمون إلينا للعب مباراة السبت".

ما رأيك في حماس جمهور الأهلي بشأن المباراة، وكذلك التشابه بين الأهلي وريال مدريد؟

"الأهلي يمتلك تاريخًا كبيرًا، وبالتالي من الطبيعي أن يتمتع بشعبية هائلة. الملعب غدًا سيكون ممتلئًا وستكون مباراة ممتعة، لكن أعتقد أن ريال مدريد يمتلك الكثير من الجماهير هنا في المغرب أيضًا، الجماهير ستستمتع بالمباراة".

ما رأيك في حفل الافتتاح وكيف ترى تنظيم المغرب للبطولة وهل شاهدت المباريات السابقة التي لُعبت؟

"التنظيم جيد، أظهروا لنا الكثير من العاطفة منذ وصولنا المغرب، الملعب أيضًا مميز والعشب جيد، والمناخ جميل. نحن بخير ونشعر بالسعادة للتواجد هنا، ونأمل العودة إلى مدريد باللقب".

هل تنتظر دعم الجماهير المغربية؟

"نعرف مدى شعبيتنا هنا في المغرب، ولهذا نحن سعداء باللعب هنا. لدينا جماهير كبيرة في مدريد أو المغرب أو أماكن كثيرة، وهذا يعطينا رغبة للتنافس في مثل هذه المباريات".

هل تشعر بدراما مبالغ فيها حول الفريق مع كل هزيمة؟

"هذا النادي متطلب للغاية، ولكن يجب تقييم ما يحدث جيدًا. أنا أرى أن الفريق يتطور، الهزيمة أمام مايوركا كانت مؤلمة، لكني أرى أن الفريق يتحسن ومستوانا البدني جيد. عانينا من إصابات، لسنا الفريق الوحيد الذي عانى من إصابات، لكن جدول المباريات مريع. الفريق في داخله على ثقة من قدرتنا على تحقيق شيء مميز هذا الموسم".