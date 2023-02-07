كولر: التغلب على ريال مدريد معجزة رياضية.. ونأمل تكرار إنجاز المغرب أمام إسبانيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 12:49

كتب : FilGoal

مارسيل كولر مدرب الأهلي

وصف مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي التغلب على ريال مدريد في كأس العالم للأندية بـ "المعجزة الرياضية".

ويأمل كولر في تكرار إنجاز المغرب في كأس العالم 2022 بإقصاء إسبانيا في دور ثمن النهائي.

وقال كولر في تصريحات لـ ماركا الإسبانية: "الفوز على ريال مدريد سيكون نوعا ما معجرة رياضية، لأنه أحد أفضل الفرق في العالم ويقوده مدرب فاز بكل شيء مع أندية مختلفة".

أخبار متعلقة:
قائمة فيوتشر - عودة أحمد عاطف واستمرار غياب جنش عن مواجهة البنك الأهلي باروندو: أخفيت إصابات اللاعبين وأردت عودة الأحمر.. وسأكون سعيدا إذا فاز الأهلي على ريال مدريد موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد منافس الأهلي - بعثة ريال مدريد تصل إلى المغرب

وأضاف "تكرار إنجاز المغرب في المونديال؟ آمل ذلك، إذا فاز المغرب على إسبانيا فأعتقد أنه من الممكن حدوث ذلك رغم أنه صعب للغاية".

وأتم "لدي يومان لإعداد الفريق والاستعداد بشكل جيد".

ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد غد الأربعاء في التاسعة مساء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتخطى الأهلي عقبتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز من أجل الوصول إلى نصف نهائي المسابقة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

الأهلي ريال مدريد كأس العالم للأندية مارسيل كولر أنشيلوتي
نرشح لكم
تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة ريال مدريد عبد المنعم: ليس هناك مستحيل.. نريد الفوز أمام ريال مدريد والصعود إلى النهائي عبد الحفيظ: نواجه ريال مدريد بشخصية الأهلي.. وطالبت اللاعبين اللعب بروح "الفانلة" الحمراء التشيرينجيتو: كورتوا لا يعاني من إصابة.. سيتواجد في النهائي لو تأهل ريال مدريد أفشة: سنلعب ضد ريال مدريد من أجل الفوز السولية: حصدنا البرونزية 3 مرات وهدفنا الآن أكبر.. وأتمنى استمرار دعم جمهور المغرب مؤتمر كولر: الأهلي لن يدافع فقط أمام ريال مدريد.. ولا تأثير للغيابات عليهم مؤتمر الشناوي: تركيزنا يتضاعف لأننا سنواجه ريال مدريد.. ونتمنى استمرار دعم الجماهير المغربية
أخر الأخبار
فرديناند: سانشو بمثابة صفقة جديدة ليونايتد 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – رسالة من فيريرا للاعبين.. وتعليمات خاصة لرباعي الفريق 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس الزمالك - الترجي يكشف رفض كاف حل أزمة الحضور الجماهيري أمام المريخ 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
عودة نيمار وراموس وميسي لقائمة سان جيرمان للقاء مارسيليا الناري 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان - المجلس الأعلى للإعلام يكشف عن اجتماع تحذيري ومهلة قبل اتخاذ قرارات حاسمة 56 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يتعادل مع سموحة ويفشل في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) بيراميدز.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - روما ودورتموند ومارسيليا يتابعون بلال مظهر عبد الرحمن أمام بورتو ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة