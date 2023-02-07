كولر: التغلب على ريال مدريد معجزة رياضية.. ونأمل تكرار إنجاز المغرب أمام إسبانيا

وصف مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي التغلب على ريال مدريد في كأس العالم للأندية بـ "المعجزة الرياضية".

ويأمل كولر في تكرار إنجاز المغرب في كأس العالم 2022 بإقصاء إسبانيا في دور ثمن النهائي.

وقال كولر في تصريحات لـ ماركا الإسبانية: "الفوز على ريال مدريد سيكون نوعا ما معجرة رياضية، لأنه أحد أفضل الفرق في العالم ويقوده مدرب فاز بكل شيء مع أندية مختلفة".

وأضاف "تكرار إنجاز المغرب في المونديال؟ آمل ذلك، إذا فاز المغرب على إسبانيا فأعتقد أنه من الممكن حدوث ذلك رغم أنه صعب للغاية".

وأتم "لدي يومان لإعداد الفريق والاستعداد بشكل جيد".

ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد غد الأربعاء في التاسعة مساء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتخطى الأهلي عقبتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز من أجل الوصول إلى نصف نهائي المسابقة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.