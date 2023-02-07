باروندو: أخفيت إصابات اللاعبين وأردت عودة الأحمر.. وسأكون سعيدا إذا فاز الأهلي على ريال مدريد

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 11:51

كتب : FilGoal

باروندو مع محمد ممدوح هاشم - منتخب مصر - كرة يد

تحدث روبرتو باروندو المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة اليد للمرة الأولى منذ رحليه عن تدريب الفراعنة.

وانتهى عقد باروندو نهاية منافسات كأس العالم لليد 2023 التي احتل فيها منتحب مصر المركز السابع للنسخة الثانية على التوالي.

وقال باروندو عبر قناة المحور: "التوقعات كانت عالية للغاية، وأتفهم شعور الحزن بسبب عدم الوصول إلى نصف النهائي. لقد قدمنا أفضل ما لدينا".

أخبار متعلقة:
كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري كرة يد - الاتحاد المصري يبدأ التنسيق لتكريم أحمد الأحمر يد - متصدر الدوري الفرنسي يعلن ضم أحمد هشام "دودو" يد - رئيس مونبلييه: ضم دودو هو انعكاس لطموحات النادي الموسم المقبل

وتابع "الانتقادات على الاختيارات؟ حاولنا بأقصى طاقة إدارة الأمور بشكل جيد من جانبنا، حسن قداح كان مصابا وحرصنا ألا يعلم أحد بذلك من المنافسين لذلك لم نقل شيئا وهذا سبب عدم مشاركته الوحيد".

وواصل "لم أعرف أن أحمد الأحمر أراد التراجع عن قرار الاعتزال بعد إصابة يحيى خالد. منذ اتخاذه القرار وأنا أحاول تغييره لكن لا يمكنني إجباره، وكنت أتفهم أنه أراد إنجاز الأولمبياد أن يكون الأخير له مع المنتخب".

وعلق على مواجهة ريال مدريد والأهلي "من الصعب أن أعبر عن مشاعري، أنا أحب مصر كثيرا وكذلك ريال مدريد، وإذا فعلها الأهلي سأكون سعيدا. المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين".

ويلتقي ريال مدريد مع الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الأربعاء في التاسعة مساء.

باروندو (43 عامًا) تولى تدريب منتخب مصر منذ 2019، وقاده للفوز ببطولة إفريقيا في آخر نسختين.

كما حصدت مصر المركز السابع لنسختين متتاليتين في المونديال تحت قيادة باروندو.

وفازت مصر بالميدالية الفضية في دورة المتوسط، كما حصدت المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتولى باروندو تدريب نادي ميلسونجن الألماني منذ 2021، ليستمر في قيادة المنتخب على مضض مع عدم موافقة الاتحاد المصري بالكامل على تلك الخطوة.

كرة يد باروندو الأهلي ريال مدريد أحمد الأحمر قداح
نرشح لكم
كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري كرة يد - الاتحاد المصري يبدأ التنسيق لتكريم أحمد الأحمر يد - رئيس مونبلييه: ضم دودو هو انعكاس لطموحات النادي الموسم المقبل رسالة وداعية من باروندو للمصريين: اكتشفت دولة لا يمكن وصفها يد - متصدر الدوري الفرنسي يعلن ضم أحمد هشام "دودو" يد - رئيس نيم يتحدث عن رحيل دودو ومصير سند.. و"الجوهرة" مهاب سعيد يد - تقرير: دودو ينتقل الموسم المقبل إلى متصدر الدوري الفرنسي يد - نيم الفرنسي يعلن ضم نجم مصر الشاب.. ورحيل دودو نهاية الموسم
أخر الأخبار
المصري يتعادل مع سموحة ويفشل في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي 10 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - روما ودورتموند ومارسيليا يتابعون بلال مظهر عبد الرحمن أمام بورتو 29 دقيقة | المحترفون
مخلوف لـ في الجول: مصر تستضيف أمم إفريقيا لـ كرة الطائرة 2023 41 دقيقة | رياضات أخرى
السهرة الرياضية – فيلم I, Tonya.. قصة حقيقية لبطلة تزلج في ورطة أخلاقية 41 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل طلائع الجيش - وادي ومنصور أساسيان أمام فريقهما السابق بيراميدز 43 دقيقة | الكرة المصرية
تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة ريال مدريد 49 دقيقة | كأس العالم للأندية
عبد المنعم: ليس هناك مستحيل.. نريد الفوز أمام ريال مدريد والصعود إلى النهائي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة