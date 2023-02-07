باروندو: أخفيت إصابات اللاعبين وأردت عودة الأحمر.. وسأكون سعيدا إذا فاز الأهلي على ريال مدريد

تحدث روبرتو باروندو المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة اليد للمرة الأولى منذ رحليه عن تدريب الفراعنة.

وانتهى عقد باروندو نهاية منافسات كأس العالم لليد 2023 التي احتل فيها منتحب مصر المركز السابع للنسخة الثانية على التوالي.

وقال باروندو عبر قناة المحور: "التوقعات كانت عالية للغاية، وأتفهم شعور الحزن بسبب عدم الوصول إلى نصف النهائي. لقد قدمنا أفضل ما لدينا".

وتابع "الانتقادات على الاختيارات؟ حاولنا بأقصى طاقة إدارة الأمور بشكل جيد من جانبنا، حسن قداح كان مصابا وحرصنا ألا يعلم أحد بذلك من المنافسين لذلك لم نقل شيئا وهذا سبب عدم مشاركته الوحيد".

وواصل "لم أعرف أن أحمد الأحمر أراد التراجع عن قرار الاعتزال بعد إصابة يحيى خالد. منذ اتخاذه القرار وأنا أحاول تغييره لكن لا يمكنني إجباره، وكنت أتفهم أنه أراد إنجاز الأولمبياد أن يكون الأخير له مع المنتخب".

وعلق على مواجهة ريال مدريد والأهلي "من الصعب أن أعبر عن مشاعري، أنا أحب مصر كثيرا وكذلك ريال مدريد، وإذا فعلها الأهلي سأكون سعيدا. المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين".

ويلتقي ريال مدريد مع الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الأربعاء في التاسعة مساء.

باروندو (43 عامًا) تولى تدريب منتخب مصر منذ 2019، وقاده للفوز ببطولة إفريقيا في آخر نسختين.

كما حصدت مصر المركز السابع لنسختين متتاليتين في المونديال تحت قيادة باروندو.

وفازت مصر بالميدالية الفضية في دورة المتوسط، كما حصدت المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتولى باروندو تدريب نادي ميلسونجن الألماني منذ 2021، ليستمر في قيادة المنتخب على مضض مع عدم موافقة الاتحاد المصري بالكامل على تلك الخطوة.