رونالدينيو: نجلي سينضم لفريق الشباب في برشلونة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

جواو مينديش - كروزيرو

أوضح رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية، أن نجله جواو مينديش دي أسيس موريرا في طريقه للانضمام إلى برشلونة.

وخضع اللاعب صاحب الـ 17 عامًا لاختبارات أداء في فريق تحت 19 عامًا في برشلونة خلال الأسابيع الماضية.

وذكر رونالدينيو عبر إذاعة "راك 1" الكتالونية أنه سيقضي وقتًا أطول في مدينة برشلونة لأنه نجله في طريقه للتوقع مع النادي.

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ولعب جواو مينديش في صفوف كروزيرو سابقًا، لكنه تحو‍ّل للخضوع لاختبارات أداء في برشلونة.

وسيكمل جواو مينديش 18 عامًا في 22 فبراير الجاري، وهو يمتلك جواز سفر إسباني مما يسهل مهمة التعاقد معه حاليًا.

اللاعب الأعسر الذي يشغل مركز المهاجم انضم إلى كروزيرو في الرابعة عشر من عمره.

وتجمع رونالدينيو علاقة قوية بـ جوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي الذي كان نفسه من انتدبه إلى النادي قبل حوالي عقدين من الزمان.

رونالدينيو (42 عامًا) من جانبه ارتدى قميص برشلونة بين 2003 و2008.

وانضم رونالدينيو إلى برشلونة قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل أكثر من 30 مليون يورو وقتها.

وخاض رونالدينيو 207 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 94 هدفًا وصنع 70.

اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية في 2005، فاز مع برشلونة بالدوري الإسباني مرتين، وبالسوبر الإسباني مرتين، وبدوري أبطال أوروبا 2006.

برشلونة رونالدينيو
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