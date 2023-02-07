وكيل بلحاج: لا يجب أن يكون اللاعب طرفا في أزمة الزمالك واتحاد الكرة

يرى عبد الرحمن إسماعيل وكيل أحمد بلحاج لاعب الزمالك المنمضم حديثا للفريق أنه لا ذنب للاعب في أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة.

أحمد بلحاج النادي : الزمالك الزمالك

وكان بلحاج قد انضم للزمالك قادما من أسوان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء ولكن الزمالك فشل في قيده هو ناصر منسي ومحمود شبانة بسبب وجود مديونيات على النادي لاتحاد الكرة.

وقال إسماعيل عبر قناة المحور: "رأيت بعيني أن اللاعب قد تم تسجيله في النظام وأريد أن أعرف ما هو ذنب اللاعب في المشكلة بين اتحاد الكرة والزمالك هناك 100 طريقة تستطيع الحصول على حقك من خلالها ولكن لا يجب أن يكون اللاعب طرفا في ذلك".

وتابع "وكيل اللاعب بالشراكة معنا في هولندا قال لي إنه لا يفهم ما يحدث وسيتحدث مع المحامي الخاص باللاعب من أجل الاستفسار من فيفا حول ما يحدث".

وواصل "بلحاج انضم للزمالك على سبيل الإعارة وإن لم يلعب لمدة 6 أشهر سيعود ويبدأ من الصفر مع أسوان وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة له وسيتأثر نفسيا لأنه كان متألقا في الدوري".

وشدد "ننوي تصعيد الأمر ولا يصح أن يحدث هذا مع لاعب أجنبي من أجل سمعة مصر وهو لم يذنب في أي شيء ونريد أن نعرف ما إذا كان سيتم قيده أم لا".

بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.

وشارك بلحاج مع أسوان في 18 مباراة وخلالهم نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.