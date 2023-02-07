من أجل ريال مدريد.. أس: راؤول يرفض عرض تدريب ليدز يونايتد

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

راؤول جونزالس - كاستيا ريال مدريد

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن رفض راؤول جونزالس مدرب ريال مدريد "كاستيا" تدريب ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن راؤول يضع عينه على مهمة تدريب فريق ريال مدريد الأول خلفا لـ كارلو أنشيلوتي الذي تعتبر وظيفته على المحك.

وبحسب منصة "ريليفو" فإن الشكوك تحيط مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد خلال الفترة الحالية.

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة مبتعدا عن المتصدر برشلونة بثماني نقاط.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الأربعاء في التاسعة مساء.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يرفض راؤول عرضا لتدريب أندية، حيث سبق ورفض عرضين من نادي شالكة الألماني.

وقاد راؤول فريق ريال مدريد كاستيا في 22 مباراة، حقق خلالها 11 فوزا و9 تعادلات وهزيمتين.

ويحتل فريق ريال مدريد "كاستيا" المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

إقالة مارش

أعلن نادي ليدز يونايتد أمس الاثنين إقالة المدرب الأمريكي جيسي مارش من مهمة تدريب الفريق.

عقد مارش مع ليدز يونايتد كان من المفترض استمراره حتى يونيو 2025.

وقرر النادي إقالة مارش بسبب النتائج السيئة للفريق آخرها الخسارة من نوتنهجام فورست.

ولم يحقق ليدز أي فوز في الدوري الإنجليزي منذ الخامس من نوفمبر الماضي.

ويحتل ليدز المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتولى مارش تدريب ليدز في نهاية فبراير الماضي، لتتم إقالته بعد أقل من عام.

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