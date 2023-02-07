فلامنجو × الهلال.. ماذا تغير في بطل كوبا ليبرتادوريس بين 2019 و2023

يتكرر الموعد مجددا بين فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد ما يزيد عن 3 سنوات، فماذا تغير في بطل أمريكا الجنوبية منذ ذلك الحين؟

فلامنجو في نسخة 2019 والتي استضافتها قطر تفوق على الهلال بنتيجة 3-1 وتأهل للنهائي لكنه خسر أمام ليفربول الإنجليزي.

حينها الهلال تأهل للمواجهة بالتفوق على الترجي بطل إفريقيا، وهو ما كرره في نسخة 2022 بالفوز على الوداد المغربي.

خلال 3 سنوات تغير فريق فلامنجو كثيرا فلم يبق من قائمة فريق 2019 سوى 6 لاعبين: هم: جيورجان دي أراسكايتا وإيفرتون ريبيرو وجابريل باربوسا وجيرسون وفيليبي لويس وردوريجو كايو.

في منصب المدير الفني، منذ رحيل البرتغالي جورج جيسوس عن تدريب الفريق بعد موسم حقق خلاله خماسية تاريخية تبعه 5 مدربين في ظرف 3 مواسم.

وتولى المهمة الإسباني دومينيك تورنت ثم البرازيلي روجيريو سيني ثم ريناتو جاوتشو الذي خسر نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021 لصالح بالميراس.

وعاد الروبو نيجرو للمدرسة البرتغالية من خلال باولو سوزا الذي لم يستمر كثيرا فتبعه البرازيلي دوريفال جونيور والذي فاز بلقب كوبا ليبرتادوريس 2022.

إدارة النادي فضلت التعاقد مع مدرب أجنبي فجاء الدور على البرتغالي فيتور بيريرا والذي رحل بنهاية الموسم الماضي من تدريب كورينثيانز البرازيلي.

فأصبح بيريرا مدرب أهلي جدة الأسبق خامس برتغالي يتولى تدريب الفريق في تاريخه والثالث منذ 2019.

إليكم ماذا تغير في فلامنجو منذ مباراة 2019؟

الدفاع

أصبح سانتوس الوافد من أتليتكو مينيرو في أبريل 2022 هو الحارس الأساسي للفريق معوضا المخضرم دييجو ألفيش الذي انتهى مشواره مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

تبادل سانتوس مشواره الموسم الماضي مع هوجو سوزا، لكن في النهاية أصبح هو العنصر الأساسي والمساهم الأول في التتويج بلقبي كأس البرازيل وكوبا ليبرتادوريس.

في الدفاع لم يتبق سوى رودريجو كايو وفيليبي لويس، بعدما تجاورا مع رافينيا وبابلو ماري ورودريجو ألي في نسخة 2019.

في نسخة 2022 يتنافس مع فيليبي لويس في مركز الظهير الأيسر إيرتون لوكاس، وفي مركز قلب الدفاع يتواجد ديفيد لويز مدافع تشيلسي وأرسنال السابق ويجاوره ليو بيريرا في ظل إصابات كايو المتكررة وابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة.

في مركز الظهير الأيمن يتواجد الأوروجوياني جيليرمو فاريلا ويتنافس معه أيضا ماتيوزينيو.

الوسط

يعوض رحيل ويليان آراو في مركز الوسط المدافع، تياجو مايو الذي انضم للفريق الموسم الماضي قادما من ليل الفرنسي ، آراو رحل صوب فناربخشة رفقة جورج جيسوس الموسم الماضي.

جيرسون الذي كان من أعمدة الفريق في 2019 رحل صوب مارسيليا الفرنسي ثم عاد مجددا بداية 2023 لتعويض رحيل جواو جوميش الذي انتقل لصفوف ولفرهامبنون الإنجليزي.

هناك أيضا الثنائي الدولي التشيلي: أرتورو فيدال لاعب برشلونة وإنتر ويوفنتوس وبايرن ميونيخ السابق، وإريك بولجار لاعب فيورنتينا بولونيا السابق.

في الوسط المهاجم يتواجد القائد إيفرتون ريبيرو والأوروجوياني جيورجان دي أراسكايتا ولا زالا يحافظان على التواجد في التشكيل الأساسي للفريق.

الهجوم

ثنائية جابيريل باربوسا وبرونو هنريكي في 2019 لن تتكرر مجددا هذا الموسم، برونو عانى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي ويغيب عن الفريق منذ يونيو الماضي.

لكن وجد الفريق ضالته في بيدرو الذي تألق وساهم في فوز فلامنجو بلقب كوبا ليبرتادوريس 2022 كأفضل هداف وأفضل لاعب وهو ما أسهم في مشاركته بكأس العالم مع السامبا.

فيتور بيريرا المدير الفني لـ فلامنجو قال في المؤتمر الصحفي: "لسنا في أفضل أحوالنا كوننا في بداية الموسم في البرازيل ولكن الأهم بالنسبة لنا وجود الرغبة في تحقيق اللقب".

فلامنجو منذ بداية 2023 خاض 7 مباريات بواقع 6 مباريات في بطولة ولاية ريو دي جانيرو فاز في 4 وتعادل في 2، ربما جميعها مباريات سهلة للفريق خاصة إنها بالمرحلة الأولى من منافسات بطولة الولاية.

وخسر الفريق مباراة واحدة فقط تحت قيادة بيريرا جاءت ضد مواطنه أبيل فيريرا مدرب بالميراس في كأس السوبر البرازيلي بنتيجة 4-3.

خسارة أظهرت وجود مشاكل دفاعية للفريق خاصة أثناء التمركز داخل منطقة الجزاء خلال العرضيات وأيضا الحارس سانتوس.

هجوميا يعرف الفريق كيفية استغلال أنصاف الفرص في التسجيل في ظل تواجد الرباعي الهجومي الدولي: إيفرتون ريبيرو وجابيجول وبيدرو مع البرازيل ودي أراسكايتا مع أوروجواي.

في نسخة 2019 كان فلامنجو قد أنهى موسمه بالفعل وحصد 3 ألقاب من أصل 5 وخاض 72 مباراة قبل خوض نهائيات كأس العالم للأندية.

الأوضاع تغيرت منذ ذلك الحين في فلامنجو، حافظ على عناصره الأساسية وتغيرت الأسماء لكنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية إلا إذا كان للهلال السعودي رأي آخر تلك المرة.