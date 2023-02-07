مواعيد مباريات الثلاثاء 7 فبراير - نصف نهائي كأس العالم للأندية.. والدوري المصري

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز، كما تقام مباراة نصف النهائي الأولى لكأس العالم للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

سموحة × المصري.. 2:45 مساء - أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش × بيراميدز.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

فيوتشر × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإيطالي

ساليرنتانا × يوفنتوس.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس العالم للأندية

فلامنجو × الهلال.. 9:00 مساء - SSC sports extra 1.

كأس ألمانيا

إينتراخت فرانكفورت × دارمشتات.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.

ساند هاوزن × فرايبورج.. 7:00 مساء - دبي الرياضية 2.