هاتاي سبور: تم إنقاذ كريستيان أتسو من تحت الأنقاض واصطحابه إلى المستشفى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 10:36

كتب : FilGoal

كريستيان أتسو

أعلن نادي هاتاي سبور التركي عن إنقاذ لاعبه الغاني كريستيان فاتي من تحت أنقاض منزله.

وضرب زلزال مدمر قوته 7,7 ريختر تركيا وسوريا صباح أمس الإثنين وتسبب في وفاة أكثر من 5 آلاف شخص.

وصرّح مصطفى عزت المتحدث الرسمي لنادي هاتاي سبور: "تم إنقاذ كريستيان أتسو من تحت الأنقاض، وتم اصطحابه إلى المستشفى لأنه يعاني من إصابات".

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وأضاف "للأسف، مديرنا الرياضي تانر سافوت لا يزال تحت الأنقاض حتى اللحظة".

كما أكدت فرانشيسكا أشيتلي أودوتون سفيرة دولة غانا في تركيا الأنباء وذكرت أنه تم العثور على أتسو حيًا.

وكانت تقارير قد ذكرت قبلها أن صوت أتسو قد سُمع من تحت الأنقاض طالبًا النجدة.

أتسو (31 عامًا) انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد السعودي.

وسبق لـ أتسو تمثيل أندية بورتو، وريو آفي، وتشيلسي وفيتيسيه، وإيفرتون، وبورنموث، ومالاجا، ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 10 أهداف، وقد شارك معه في كأس العالم 2014، كما حل وصيفًا في كأس الأمم الإفريقية 2015.

وضرب الزلزال بقوة مدينة مرعش حيث يتواجد نادي هاتاي سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن تأجيل كل مباريات الدوري لأجل غير مسمى.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات ضرب وجاء مركزه في منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

كريستيان أتسو هاتاي سبور تركيا
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