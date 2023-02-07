الرياضية: تغيير ملعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية

كشفت قناة الرياضية المغربية عن تغيير ملعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وفقا للرياضية فإن المباراة قد تم نقلها من ملعب مولاي عبد الله بالرباط إلى ملعب طنجة.

الأهلي كان قد خاض مواجهتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز على ملعب طنجة في أول دورين من البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بينما سيلعب الهلال مع فلامنجو على في مباراة نصف النهائي الأخرى.

وسيلعب الخاسران من المباراتين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل 11 فبراير.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله في نفس اليوم.

*الأهلي فاز بالدوري 42 مرة، والمقصود هنا أن كل نجمة تساوي 10 ألقاب.

** النسخة الحالية هي المشاركة الثامنة للأهلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على مولاي عبد الله.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.