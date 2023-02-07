الرياضية: تغيير ملعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

كرة كأس العالم للأندية 2022

كشفت قناة الرياضية المغربية عن تغيير ملعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وفقا للرياضية فإن المباراة قد تم نقلها من ملعب مولاي عبد الله بالرباط إلى ملعب طنجة.

الأهلي كان قد خاض مواجهتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز على ملعب طنجة في أول دورين من البطولة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بسبب إفريقيا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة سموحة تيباس: لا أصدق أن الدوري الإنجليزي استغرق سنوات لمعاقبة مانشستر سيتي قائمة فيوتشر - عودة أحمد عاطف واستمرار غياب جنش عن مواجهة البنك الأهلي كاف يحدد موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا في تصفيات إفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بينما سيلعب الهلال مع فلامنجو على في مباراة نصف النهائي الأخرى.

وسيلعب الخاسران من المباراتين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل 11 فبراير.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله في نفس اليوم.

*الأهلي فاز بالدوري 42 مرة، والمقصود هنا أن كل نجمة تساوي 10 ألقاب.

** النسخة الحالية هي المشاركة الثامنة للأهلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على مولاي عبد الله.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

كأس العالم للأندية الرياضية الأهلي ريال مدريد
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - إيجالو: نسعى لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من فلامنجو موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد مدرب فلامنجو: طموحنا هو العودة بلقب كأس العالم.. وكرة القدم السعودية تطورت منافس الأهلي - بعثة ريال مدريد تصل إلى المغرب كأس العالم للأندية - ثلاثي الأهلي يتحدث للإعلام قبل مواجهة ريال مدريد قبل مواجهة ريال مدريد - الأهلي يعدل موعد مرانه الرئيسي كأس العالم للأندية - مؤتمر مدرب الهلال: نمتلك الأفضلية لقلب الموازين أمام فلامنجو كأس العالم للأندية - قندوسي ينضم إلى بعثة الأهلي في المغرب
أخر الأخبار
منافس الزمالك - قبل أيام من المواجهة.. تعيين رئيسا جديدا لـ شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
الرياضية: تغيير ملعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - بسبب إفريقيا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة سموحة ساعة | الكرة المصرية
تيباس: لا أصدق أن الدوري الإنجليزي استغرق سنوات لمعاقبة مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
كاف يحدد موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا في تصفيات إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة فيوتشر - عودة أحمد عاطف واستمرار غياب جنش عن مواجهة البنك الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - إيجالو: نسعى لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من فلامنجو 2 ساعة | كأس العالم للأندية
موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال