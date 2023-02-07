خبر في الجول - بسبب إفريقيا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة سموحة

علم FilGoal.com أن الزمالك ينوي التقدم بطلب لرابطة الأندية المصرية المحترفة لتأجيل مباراة سموحة المقرر إقامتها يوم 13 فبراير الجاري.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي طلب الزمالك بسبب انشغاله في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة 10 فبراير، ثم يسافر لمواجهة المريخ السوداني في ليبيا يوم 17 فبراير، وبالتالي يرغب في تأجيل مباراة سموحة التي تتوسط مباراتي دوري الأبطال.

ويرى النادي الأبيض أن هناك ضيق في الوقت قبل السفر إلى ليبيا لمواجهة المريخ.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام فاركو بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وفاز بلوزداد بمباراته الأخيرة في الدوري الجزائري على أمل الأربعاء بأربعة أهداف دون رد.

ويتواجد الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

فيما يحتل شباب بلوزداد صدارة الجزائري برصيد 37 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم الجمعة 10 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة beIN Sports 4 وتايم سبورتس الأرضية.

ويعلق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي على بي إن سبورتس، وحاتم بطيشة على تايم سبورتس.

ويدير المباراة الحكم التونسي صادق السالمي.

وهذه هي المواجهة الأولى بين الزمالك وشباب بلوزداد.