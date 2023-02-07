خبر في الجول - بسبب إفريقيا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة سموحة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 00:25

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك × فاركو

علم FilGoal.com أن الزمالك ينوي التقدم بطلب لرابطة الأندية المصرية المحترفة لتأجيل مباراة سموحة المقرر إقامتها يوم 13 فبراير الجاري.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي طلب الزمالك بسبب انشغاله في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
حارس فاركو: كنا بحاجة لنقاط الفوز على الزمالك عمرو جمال: استغلينا ظروف الزمالك الصعبة.. والعشري أعاد لـ فاركو الروح إسماعيل يوسف: اتحاد الكرة أحد أسباب تراجع الزمالك.. ولن نخيب ظنكم في دوري الأبطال العشري: لم أتوقع الفوز بهذه النتيجة أمام الزمالك.. وأشعر بالظلم

ويلعب الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة 10 فبراير، ثم يسافر لمواجهة المريخ السوداني في ليبيا يوم 17 فبراير، وبالتالي يرغب في تأجيل مباراة سموحة التي تتوسط مباراتي دوري الأبطال.

ويرى النادي الأبيض أن هناك ضيق في الوقت قبل السفر إلى ليبيا لمواجهة المريخ.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام فاركو بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وفاز بلوزداد بمباراته الأخيرة في الدوري الجزائري على أمل الأربعاء بأربعة أهداف دون رد.

ويتواجد الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

فيما يحتل شباب بلوزداد صدارة الجزائري برصيد 37 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم الجمعة 10 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة beIN Sports 4 وتايم سبورتس الأرضية.

ويعلق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي على بي إن سبورتس، وحاتم بطيشة على تايم سبورتس.

ويدير المباراة الحكم التونسي صادق السالمي.

وهذه هي المواجهة الأولى بين الزمالك وشباب بلوزداد.

سموحة الدوري المصري الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
كاف يحدد موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا في تصفيات إفريقيا قائمة فيوتشر - عودة أحمد عاطف واستمرار غياب جنش عن مواجهة البنك الأهلي موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد الإسماعيلي يعلن انتهاء أزمة فراس شواط حارس فاركو: كنا بحاجة لنقاط الفوز على الزمالك كأس العالم للأندية - ثلاثي الأهلي يتحدث للإعلام قبل مواجهة ريال مدريد الدرجة الثانية - محمد العتراوي مدربا مساعدا لبروكسي عمرو جمال: استغلينا ظروف الزمالك الصعبة.. والعشري أعاد لـ فاركو الروح
أخر الأخبار
منافس الزمالك - قبل أيام من المواجهة.. تعيين رئيسا جديدا لـ شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
الرياضية: تغيير ملعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - بسبب إفريقيا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة سموحة 2 ساعة | الكرة المصرية
تيباس: لا أصدق أن الدوري الإنجليزي استغرق سنوات لمعاقبة مانشستر سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كاف يحدد موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا في تصفيات إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة فيوتشر - عودة أحمد عاطف واستمرار غياب جنش عن مواجهة البنك الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - إيجالو: نسعى لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من فلامنجو 3 ساعة | كأس العالم للأندية
موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال