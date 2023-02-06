كاف يحدد موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا في تصفيات إفريقيا

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي "كاف" بتحديد موعد مباراتي الذهاب والعودة للمنتخب الأولمبي أمام زامبيا.

ويلعب منتخب مصر مباراتين أمام زامبيا بنظام لذهاب والإياب فى الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

البطولة الإفريقية هى المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاءت المواعيد المرسلة من كاف في أيام 22 و23 و24 مارس المقبل لمباراة الذهاب بالقاهرة، وأيام 26 و27 و28 مارس للقاء العودة فى زامبيا.

ومن المقرر أن يعقد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفنى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى، بحضور محمود حرب المدير الإداري لاختيار الموعد النهائي بعد التشاور مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

وكان المنتخب الأولمبي قد حقق فوزا كبيرا على الجابون بثلاثية أهداف دون رد استعدادا لمواجة زامبيا، وسبقها بالفوز على المغرب مرتين وديا 2- 3 و 1-2 فى مدينة الرباط.