قائمة فيوتشر - عودة أحمد عاطف واستمرار غياب جنش عن مواجهة البنك الأهلي

أعلن علي ماهر مدرب فيوتشر قائمة فريقه التي ستواجه البنك الأهلي غدا الثلاثاء.

ويلتقي فيوتشر مع البنك الأهلي على استاد القاهرة في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة استمرار غياب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فيوتشر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المصري.

وعاد أحمد عاطف مهاجم الفريق للقائمة إذ يغيب عن الفريق منذ مباراة الداخلية في الجولة السادسة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمود حمدي - محمد طارق - أحمد يحيى.

الدفاع: محمود مرعي - محمود رزق - محمود شعبان - باسم علي - طارق طه - علي الفيل - جوزيف جوناثان.

الوسط: محمد فاروق - ناصر ماهر - محمد رضا "بوبو" - كريم وليد - هشام عادل - أيمن الصفاقسي - عبد الكبير الوادي - علي زعزع - غنام محمد.

الهجوم: مروان محسن - عمر السعيد - أحمد عاطف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 16 المؤدي للهبوط برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن حرس الحدود صاحب المركز الـ 15.