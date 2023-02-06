كأس العالم للأندية - إيجالو: نسعى لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من فلامنجو

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

إيجالو

شدد إيجالو لاعب الهلال على رغبتة الفريق في انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامنجو.

ويلتقي الهلال مع فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الثلاثاء.

وقال إيجالو في المؤتمر الصحفي: "نسعى لتحقيق الفوز على فلامنجو، وانتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية".

وأضاف "شاهدنا مباريات فلامنجو، يملكون لاعبين مميزين، وكذلك نحن. علينا مواصلة العمل وتحقيق الانتصار".

وأتم "أجرينا اليوم مراننا الأخير، ونعقد العزم على بذل قصارى جهدنا من أجل التأهل للنهائي".

وتأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد الفوز على الوداد بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعدما انتهى الوقتتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله.

وتقام مباراة الهلال وفلامنجو غدا الثلاثاء في التاسعة مساء على ملعب طنجة الكبير.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي منافسه ريال مدريد في نصف نهائي البطولة الأربعاء في التاسعة مساء.

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