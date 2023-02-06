موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد

تحدثت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مواجهة الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وعنونت الصحيفة تقريرها: "الأهلي المصري، النادي الأكثر نجاحا في العالم ومنافس ريال مدريد".

وجاء نص التقرير كالتالي:

ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي يواجه الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء، وهو فريق في عامه الـ 116 من تاريخه وقد رفع أكثر من 140 بطولة، رقم يجعل النادي القاهري هو الأكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم.

أنت بحاجة فقط لرؤية شعار الفريق المصري: إنه متوج بـ 4 نجوم ترمز لـ 40 لقبا* للدوري المحلي فاز بهم في تاريخه، بينما هناك 10 نجوم في الجزء السفلي للشعار ترمز لعدد المرات التي رفع بها الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي هو نادي القرن العشرين في إفريقيا وفقا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كونه النادي الإفريقي الأنجح بـ 24 لقبا.

أيضا هو الأكثر نجاحا في القرن الحادي والعشرين حتى الآن بـ 41 لقبا في آخر 23 عاما، متخطيا بايرن ميونيخ ولينكولن ريد إيمبس (من جبل طارق)، ولكل منهما 40 بطولة.

شارك الأهلي في كأس العالم للأندية 7 مرات**، وفي 3 منهم فاز بالميدالية البرونزية، إنجازه الأكبر في البطولة، وهي واحدة من البطولات القليلة التي تقاوم العملاق المصري.

في 2006 خسر الأهلي أمام إنترناسيونال البرازيلي وفاز على كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة المركز الثالث، وفي 2020 خرج أمام بايرن (2-0) ونال البرونزية بركلات الترجيح أمام بالميراس.

مشاركة الأهلي الأخيرة في البطولة كانت في 2021، حين أخذ بالميراس ثأره في نصف النهائي، ثم في مباراة المركز الثالث، صعق الفريق المصري منافسه الهلال السعودي برباعية دون رد.

هذه ستكون المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي فريقا إسبانيا في هذه البطولة، بعد اجتيازه لمرحلتين بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول (3-0) ثم سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني (1-0).

الأهلي، المرشح المفضل الدائم للفوز بالدوري المصري في كل عام، قد عاد إلى المستوى الجيد بعد موسمين مخيبين تسببا في تفشي الغضب بين الجماهير.

استعصى الدوري عليه في آخر عامين، ففي 2020 فاز به الزمالك غريمه الأزلي بفارق 4 نقاط، بينما في 2021 تراجع الأهلي إلى المركز الثالث، في حدث تسبب بإقالة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

في مصر، وفي القاهرة تحديدا، يتنفس الناس الأهلي في كل الأوقات: العديد من السيارات تحمل ملصقا بشعاره، وتفيض المقاهي بالبشر حين يلعب مباراة، ويشعر الجماهير بالإهانة إذا قيل لهم أن نادي قلوبهم ليس ندا لريال مدريد.

*الأهلي فاز بالدوري 42 مرة، والمقصود هنا أن كل نجمة تساوي 10 ألقاب.

** النسخة الحالية هي المشاركة الثامنة للأهلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على مولاي عبد الله.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.