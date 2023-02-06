الإسماعيلي يعلن انتهاء أزمة فراس شواط

أعلن الإسماعيلي انتهاء أزمة التونسي فراس شواط لاعب الفريق بخصوص المستحقات المتأخرة.

فراس شواط النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

المهاجم التونسي كان قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم في يناير الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته منذ انتقاله في أكتوبر.

وأوضح الإسماعيلي عبر بيان رسمي عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الإسماعيلي حل أزمة المهاجم التونسي واستمراره مع الفريق.

وجاء البيان كالآتي:

"عقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي جلسة اليوم مع المهاجم التونسي فراس شواط لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لديه، خاصة أنه لم يتقاضي أية دفعات منذ انتقاله لصفوف الفريق في اكتوبر 2022.

ومنذ تولى مجلس الادارة مهامه حرص على عقد اجتماع مع اللاعب حيث وعده بصرف مستحقاته عقب مواجهة الفريق أمس أمام الاتحاد السكندري وهو ما حدث بالفعل.

ومن جانبه، أعرب فراس شواط عن بالغ سعادته بإنتهاء أزمته وحصوله على مستحقاته وفقا للعقد المبرم.

وأكمل تصريحاته "الاستقرار الذي يشهده الفريق حاليا يعد حافز للاعبين على بذل قصارى جهدهم من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية وإسعاد جماهير النادي العاشقة لفريقها".

وأتم: نعد الجميع بأننا سنقاتل من أجل وضع الفريق في مكانته الطبيعية في جدول الترتيب.

وفى هذا الصدد لا يفوت مجلس الإدارة أن يوجه الشكر لكافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق الأول وكل من له مستحقات مالية طرف النادى على صبرهم وتحملهم لكيان الاسماعيلى العظيم واعداً إياهم بصرف كامل مستحقاتهم في القريب العاجل وفور توفر السيولة المالية لذلك ولا يفوتنا تقديم وافر الشكر للجندي المجهول ابراهيم نصر مدير التعاقدات على ما بذله من مجهودات ساعدت فى حل أزمة اللاعب فراس شواط".

وانضم شواط لصفوف الإسماعيلي بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وشارك المهاجم التونسي مع الإسماعيلي في 10 مباريات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر -قبل الأخير- في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وتعادل الدراويش أمام الاتحاد السكندري بهدف لمثله أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من المسابقة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في 15 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة.