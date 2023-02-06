مدرب فلامنجو: طموحنا هو العودة بلقب كأس العالم.. وكرة القدم السعودية تطورت

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 22:55

كتب : FilGoal

فلامينجو

شدد فيتور بيريرا مدرب فلامنجو البرازيلي على صعوبة مواجهة الهلال السعودي بناء على درايته السابقة بكرة القدم السعودية.

ويستعد فلامنجو لمواجهة الهلال غدا الثلاثاء على ملعب إبن بطوطة في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال بيريرا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يعنيني رأي الصحافة البرازيلية عن الهلال ربما هم لا يعفونه جيدا ولكنني أعرف أنه فريق قوي".

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وتابع "أعرف مستوى اللاعبين السعوديين وتحديدا الهلال، كرة القدم السعودية تطورت كثيرا وأكبر دليل فوزهم على الأرجنتين".

وأضاف "حلم المشاركة في كأس العالم للأندية بدأ بالنسبة لنا من كأس ليبرتادوريس، إنها مباراة صعبة ولكن طموحنا هو العودة باللقب".

وواصل "لسنا في أفضل أحوالنا كوننا في بداية الموسم في البرازيل ولكن الأهم بالنسبة لنا وجود الرغبة في تحقيق اللقب".

وكان الهلال قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الوداد في ربع النهائي بركلات الترجيح.

فيما يلعب فلامنجو أول مبارياته في البطولة إذ أن بطل أمريكا الجنوبية يشارك من بداية نصف النهائي.

فلامينجو الهلال كأس العالم للأندية
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